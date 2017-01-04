Продавцы автомагазинов выполнили все новогодние заказы жителей отдаленных сел

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Селяне остались довольными и сытыми.

Сотрудники управления потребительского рынка и ценовой политики проверили работу одного из самых сложных направлений торговли – автомагазинов.

- Так, жители районов претензий по торговому обслуживанию, ассортименту и качеству товаров не имеют, все заказы к Новогоднему столу продавцы автомагазинов выполнили. Сельские жители выражали слова благодарности за организацию развозной торговли, - отметили в управлении.

На протяжении 10 лет жителям отдаленных населенных пунктов Липецкой области, где отсутствуют магазины, а их 640, необходимый товар доставляют автолавками. Часть затрат по организации развозной торговли компенсируется в виде субсидий на закупку автомобильного топлива, автотранспорта. Ежедневно осуществляется доставка хлеба и продовольственных товаров сельским жителям по 41 маршруту развозной торговли.