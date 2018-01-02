Происшествия

вчера, 20:06

Полиция распространила ориентировку на подозреваемого в издевательстве над женой лебедянца

106 4181
#розыск #издевательства #домашнее насилие
5
Полиция распространила ориентировку на подозреваемого в издевательстве над женой лебедянца

Сотрудниками полиции МО МВД России "Лебедянский" проводится проверка по заявлению жительницы района о причинении ей телесных повреждений.

"По подозрению в совершении преступления разыскивается Гостев Алексей Иванович 15.03.1988 г.р. прож. г. Лебедянь ул. Комсомольская д.5, Приметы: на вид 27-30 лет, рост 180-185 см., худощавого телосложения, волос светлый, коротко стрижен. (особых примет нет). Всем, кому что-либо известно о местонахождении указанного лица, просьба сообщить по телефону 02, 369-160", сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Напомним, сегодня депутат Липецкого облсовета сообщил, что к нему обратилась жительница Лебедяни, рассказавшая об издевательствах бывшего мужа. Накануне тот пришел к ней домой, выломал дверь, избил, и нанес  ножом порезы головы. Информацию об издевательствах проверяет и Следственный Комитет. Сам же депутат на своей страничке сообщает, что разыскиваемый продолжает писать комментарии в соцсетях. Действительно, человек на которого ведут ссылки и находится "онлайн". В то же время, "5 канал"со ссылкой на сестру пострадавшей сообщил, что экс-муж потерпевшей "пишет угрозы её матери и сестре в соцсетях, бахвалится тем, что ему ничего не будет.

«Он говорит, что может человека убить и ему ничего за это не будет. Говорит, что он стукачом работает у начальника следственного отдела Лебедянской полиции...", передает 5 канал.

106 4181
#розыск #издевательства #домашнее насилие
5

Комментарии (106)

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Елена Якуничева

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Житель

сегодня, 03:29
Липчанин, через 1,5 суток. 30 декабря избил заявление тоже подали 30. А только первого уже ближе к вечеру Гостева обьявили в розыск и только после того как в СМИ прошла информация. И в сеть вчера Алеша выходил в контакте в 20:39
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Липчанин

сегодня, 03:12
Исходя из материалов дела начальник следственного отдела Татанкулов всячески препятствовал подаче заявления на гражданина Грибанова в связи с избиение гражданки Овсянниковой,также он знал гражданина Гостева который торговал наркотиками и не предпринял никаких действий,в последствии Гостев избил свою бывшую супругу и скрылся ,только через сутки его объявили в розыск,возможно ему специально дали время скрыться.
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Житель

сегодня, 03:01
Липчанин, зато на малолеток что курят в неположенном месте составляют протоколы для административного штрафа
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Житель

сегодня, 03:00
Алексей Неизвестный был вчера в сети в 20:39. а что разве нельзя его вычеслить с какого айпи адреса он заходил? Запилинговать его телефон? Сейчас же много чпособов узнать где он находится!
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Липчанин

сегодня, 02:50
Да походу кущевка 2,полиция покрывает преступников,преступный беспредел.
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Житель

сегодня, 02:47
Жителю, Кущевка одним словом
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Жителю

сегодня, 02:42
Лебедянь город маленький ,могут и ножом пырнуть в темном углу,скорая не спасёт ,менты дело заведут если по тв покажут.
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Липчанин

сегодня, 02:39
Судя новости официального пятого канала начальник следственного отдела города Лебедяни товарищ Татанкулов знал гражданина Гостева и знал что он торгует наркотой(спайками)и не предпринимал никаких действий,а следовательно покрывал торговца смертью,а это статья ,в ваш город Лебедянь надо проверку только не местную а Московскую.
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Фффф

сегодня, 02:37
788, то я иногда замечаю что из его маршрутки народ всегда пьяный выходит... в маршрутке приторговывает значит...
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