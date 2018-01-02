Полиция распространила ориентировку на подозреваемого в издевательстве над женой лебедянца

Сотрудниками полиции МО МВД России "Лебедянский" проводится проверка по заявлению жительницы района о причинении ей телесных повреждений.

"По подозрению в совершении преступления разыскивается Гостев Алексей Иванович 15.03.1988 г.р. прож. г. Лебедянь ул. Комсомольская д.5, Приметы: на вид 27-30 лет, рост 180-185 см., худощавого телосложения, волос светлый, коротко стрижен. (особых примет нет). Всем, кому что-либо известно о местонахождении указанного лица, просьба сообщить по телефону 02, 369-160", сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Напомним, сегодня депутат Липецкого облсовета сообщил , что к нему обратилась жительница Лебедяни, рассказавшая об издевательствах бывшего мужа. Накануне тот пришел к ней домой, выломал дверь, избил, и нанес ножом порезы головы. Информацию об издевательствах проверяет и Следственный Комитет. Сам же депутат на своей страничке сообщает, что разыскиваемый продолжает писать комментарии в соцсетях. Действительно, человек на которого ведут ссылки и находится "онлайн". В то же время, "5 канал" со ссылкой на сестру пострадавшей сообщил, что экс-муж потерпевшей "пишет угрозы её матери и сестре в соцсетях, бахвалится тем, что ему ничего не будет.

«Он говорит, что может человека убить и ему ничего за это не будет. Говорит, что он стукачом работает у начальника следственного отдела Лебедянской полиции...", передает 5 канал.