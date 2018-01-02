вчера, 20:06
Полиция распространила ориентировку на подозреваемого в издевательстве над женой лебедянца
Сотрудниками полиции МО МВД России "Лебедянский" проводится проверка по заявлению жительницы района о причинении ей телесных повреждений.
Напомним, сегодня депутат Липецкого облсовета сообщил, что к нему обратилась жительница Лебедяни, рассказавшая об издевательствах бывшего мужа. Накануне тот пришел к ней домой, выломал дверь, избил, и нанес ножом порезы головы. Информацию об издевательствах проверяет и Следственный Комитет. Сам же депутат на своей страничке сообщает, что разыскиваемый продолжает писать комментарии в соцсетях. Действительно, человек на которого ведут ссылки и находится "онлайн". В то же время, "5 канал"со ссылкой на сестру пострадавшей сообщил, что экс-муж потерпевшей "пишет угрозы её матери и сестре в соцсетях, бахвалится тем, что ему ничего не будет.
«Он говорит, что может человека убить и ему ничего за это не будет. Говорит, что он стукачом работает у начальника следственного отдела Лебедянской полиции...", передает 5 канал.
Елена Якуничева
Житель
Липчанин
Житель
Житель
Липчанин
Житель
Жителю
Липчанин
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