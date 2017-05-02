Происшествия

34 минуты назад

Среди отравившихся в Удмуртии детей - четверо липчан

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#отравление #Удмуртия
Среди отравившихся в Удмуртии детей - четверо липчан

Всего из разных регионов страны отравились более 70 подростков.

Как сообщал GOROD48, в Удмуртии, на чемпионате по интеллектуальной игре "Что? Где? Когда?" произошло массовое отравление детей из разных регионов страны.

Как сообщает Федеральное агентство новостей, среди отравившихся четверо липчан. Это: Александр В., Дмитрий Р., Владислава Б, и Виктория Д. 

Большинству пострадавших от отравления детей около 15 лет. 

Однако среди них есть и совершеннолетние, и молодые люди возрастом старшее 20 лет, сообщает издание.

Как стало известно, лагерь "Дружба" под Ижевском, в котором селились участники игры временно закрыт Роспотребнадзором. Не заболевших участников чемпионата начали отправлять домой. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Это уже не первое ЧП, в которое попадают дети из Липецкой области, участвующих в различные выездных турнирах и фестивалях. Так в начале этого года в подмосковном Фрязино отравились ребята из грязинской футбольной команды. 
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#отравление #Удмуртия

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