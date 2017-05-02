Происшествия
34 минуты назад
Среди отравившихся в Удмуртии детей - четверо липчан
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Всего из разных регионов страны отравились более 70 подростков.
Как сообщал GOROD48, в Удмуртии, на чемпионате по интеллектуальной игре "Что? Где? Когда?" произошло массовое отравление детей из разных регионов страны.
Как сообщает Федеральное агентство новостей, среди отравившихся четверо липчан. Это: Александр В., Дмитрий Р., Владислава Б, и Виктория Д.
Большинству пострадавших от отравления детей около 15 лет.
Однако среди них есть и совершеннолетние, и молодые люди возрастом старшее 20 лет, сообщает издание.
Как стало известно, лагерь "Дружба" под Ижевском, в котором селились участники игры временно закрыт Роспотребнадзором. Не заболевших участников чемпионата начали отправлять домой. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Это уже не первое ЧП, в которое попадают дети из Липецкой области, участвующих в различные выездных турнирах и фестивалях. Так в начале этого года в подмосковном Фрязино отравились ребята из грязинской футбольной команды.
Как сообщает Федеральное агентство новостей, среди отравившихся четверо липчан. Это: Александр В., Дмитрий Р., Владислава Б, и Виктория Д.
Большинству пострадавших от отравления детей около 15 лет.
Однако среди них есть и совершеннолетние, и молодые люди возрастом старшее 20 лет, сообщает издание.
Как стало известно, лагерь "Дружба" под Ижевском, в котором селились участники игры временно закрыт Роспотребнадзором. Не заболевших участников чемпионата начали отправлять домой. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Это уже не первое ЧП, в которое попадают дети из Липецкой области, участвующих в различные выездных турнирах и фестивалях. Так в начале этого года в подмосковном Фрязино отравились ребята из грязинской футбольной команды.
221