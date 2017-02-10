Происшествия
23 минуты назад
В Подмосковье отравились дети из Грязей
173
Грязинская команда принимала участие в турнире по мини-футболу.
Как сообщает газета "Московский комсомолец", массовое отравление юных футболистов и тренера одной из команд произошло в подмосковном пансионате «Приозерный» в городе Фрязино. Дети (им по 11-12 лет) приехали в столичный регион на пять дней для участия во Всероссийских соревнованиях «Мини-футбол школы».
ЧП случилось в ночь на пятницу. Сразу несколько человек пожаловались руководителям своих команд на плохое самочувствие — детей начала мучить сильнейшая диарея и рвота. Персонал пансионата сразу вызвал врачей скорой помощи. На помощь пострадавшим приехало четыре экипажа медиков. Юных спортсменов разместили по больницам Московской области в городах Фрязино, Монино и Мытищи. Последняя машина медиков с заболевшими детьми покинула «Приозерный» в три часа ночи.
Предварительный диагноз врачей — острый гастрит. Всего на больничной койке оказалось 12 школьников и тренер. Пострадали ребята трех команд: из города Грязи Липецкой области, деревни Спасское Лутовиново Орловского области и города Кимры Тверской области.
На месте инцидента работает комиссия Роспотребнадзора. Они изучают меню футболистов и условия хранения продуктов.
ЧП случилось в ночь на пятницу. Сразу несколько человек пожаловались руководителям своих команд на плохое самочувствие — детей начала мучить сильнейшая диарея и рвота. Персонал пансионата сразу вызвал врачей скорой помощи. На помощь пострадавшим приехало четыре экипажа медиков. Юных спортсменов разместили по больницам Московской области в городах Фрязино, Монино и Мытищи. Последняя машина медиков с заболевшими детьми покинула «Приозерный» в три часа ночи.
Предварительный диагноз врачей — острый гастрит. Всего на больничной койке оказалось 12 школьников и тренер. Пострадали ребята трех команд: из города Грязи Липецкой области, деревни Спасское Лутовиново Орловского области и города Кимры Тверской области.
На месте инцидента работает комиссия Роспотребнадзора. Они изучают меню футболистов и условия хранения продуктов.
173