Происшествия

23 минуты назад

В Подмосковье отравились дети из Грязей

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#отравление
В Подмосковье отравились дети из Грязей

Грязинская команда принимала участие в турнире по мини-футболу.

Как сообщает газета "Московский комсомолец", массовое отравление юных футболистов и тренера одной из команд произошло в подмосковном пансионате «Приозерный» в городе Фрязино. Дети (им по 11-12 лет) приехали в столичный регион на пять дней для участия во Всероссийских соревнованиях «Мини-футбол школы».

ЧП случилось в ночь на пятницу. Сразу несколько человек пожаловались руководителям своих команд на плохое самочувствие — детей начала мучить сильнейшая диарея и рвота. Персонал пансионата сразу вызвал врачей скорой помощи. На помощь пострадавшим приехало четыре экипажа медиков. Юных спортсменов разместили по больницам Московской области в городах Фрязино, Монино и Мытищи. Последняя машина медиков с заболевшими детьми покинула «Приозерный» в три часа ночи.

Предварительный диагноз врачей — острый гастрит. Всего на больничной койке оказалось 12 школьников и тренер. Пострадали ребята трех команд: из города Грязи Липецкой области, деревни Спасское Лутовиново Орловского области и города Кимры Тверской области.

На месте инцидента работает комиссия Роспотребнадзора. Они изучают меню футболистов и условия хранения продуктов.
173
#отравление

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