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В мире
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23 минуты назад
Климатолог предупреждает о резком потеплении климата в РФ и Канаде
Профессор кафедры лесных и природоохранных наук Университета Британской Колумбии Лори Дэниэлс предупредила о резком потеплении климата в России и Канаде.
«Как и Россия, Канада является северной страной с обширными бореальными лесами, где темпы потепления в два-четыре раза превышают среднемировые показатели», — сообщила она.
По ее словам, тепловые купола, экстремальные засухи и пожары особенно негативно сказываются на лесах, населении и биоразнообразии обеих стран, — передает РИА Новости.
Как отмечают ученые, планета нагревается быстрее в северных широтах, в частности, из-за сокращения площади снежного и ледового покрова: по мере их таяния поверхность начинает поглощать больше солнечной энергии, что дополнительно усиливает потепление. Из-за этого в России и Канаде увеличивается вероятность продолжительных периодов жары, засух и природных пожаров.
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