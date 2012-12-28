В центральной части Липецка, 9-м микрорайоне и частном секторе Тракторного отключат холодную воду
Сегодня в Липецке: некомпетентность начальства, низкая зарплата, сплетни коллег – горожане рассказали о своей работе
Сегодня в Липецке: некомпетентность начальства, низкая зарплата, сплетни коллег – горожане рассказали о своей работе
Общество
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34 минуты назад
Жителям частного сектора в центре Липецка отключили холодную воду
Энергетики ремонтируют сети.
Подачу воды ограничили из-за ремонта сетей. Ее включат после завершения работ.
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. Возможно повышение мутности холодной воды после окончания работ. Справки по телефонам: *6048, 236-048.
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