Жителям частного сектора в центре Липецка отключили холодную воду

Энергетики ремонтируют сети.

В «РВК-Липецк» предупредили об отключении холодной воды потребителям частного сектора на улицах Октябрьской, 30, 32, 53 стр. 1, 53, 49, 51д, Литаврина, 8, 6а, Первомайской, 3, 35 и в переулке Литаврина, 2.Подачу воды ограничили из-за ремонта сетей. Ее включат после завершения работ.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. Возможно повышение мутности холодной воды после окончания работ. Справки по телефонам: *6048, 236-048.