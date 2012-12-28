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Происшествия
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37 минут назад
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В селе Ленино горел жилой дом
Огонь уничтожил кровлю.
Также пожарные в этот день восемь раз тушили горящий мусор и шесть раз — палы сухой травы.
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