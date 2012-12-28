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37 минут назад
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В селе Ленино горел жилой дом

Огонь уничтожил кровлю.

Утром 23 октября в селе Леинно Липецкого округа сгорела кровля жилого дома, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области.

Также пожарные в этот день восемь раз тушили горящий мусор и шесть раз — палы сухой травы.
МЧС
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Комментарии (2)

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Жесть
28 минут назад
Странный дом, без стены боковой!
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Депутат
30 минут назад
в селе Леинно Липецкого округа . Округ- это район Липецкой области? В городе Липецке я что-то не слышал про Липецкий округ, да и название села какое-то оригинальное.
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