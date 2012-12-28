В селе Ленино горел жилой дом

Огонь уничтожил кровлю.



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Утром 23 октября в селе Леинно Липецкого округа сгорела кровля жилого дома, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области.Также пожарные в этот день восемь раз тушили горящий мусор и шесть раз — палы сухой травы.