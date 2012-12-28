Двух мужчин расстреляли в квартире на Гагарина

Но в полицию пострадавшие не обратились и от госпитализации отказались.

В Липецке сегодня ночью медицинская помощь понадобилась двум мужчинам, которых расстреляли из травматического пистолета.Стрельба раздалась в квартире первого этажа дома на Гагарина, 121. По словам 25-летнего хозяина квартиры, пятеро неизвестных ни ему, ни его 28-летнему гостю мужчин ворвались в жилье и разрядили в них обойму пистолета. Когда хулиганы ушли, пострадавшие вызвали скорую помощь. Медикам они сказали, что не давали никакого повода к нападению и что не конфликтовали с напавшей на них компанией.По данным GOROD48, хозяина квартиры ранили в стопу, а его гостя — в живот, левые бедро и голень. Получившего четыре пули пострадавшего отвезли в травмпункт дежурной по городу больницы, где ему оказали медицинскую помощь. От госпитализации он отказался.— По данному факту проводится проверка сотрудниками отдела полиции №8 УМВД России по Липецку, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. — К настоящему моменту в органы внутренних дел заявления от участников конфликта не поступило. Обстоятельства и причины происшествия уточняются. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.