Липецкая вечЁрка: трое погибших на дороге, новые трамваи выходят на рельсы и отключение газа в элитном поселке
Происшествия
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сегодня, 12:43
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Двух мужчин расстреляли в квартире на Гагарина
Но в полицию пострадавшие не обратились и от госпитализации отказались.
Стрельба раздалась в квартире первого этажа дома на Гагарина, 121. По словам 25-летнего хозяина квартиры, пятеро неизвестных ни ему, ни его 28-летнему гостю мужчин ворвались в жилье и разрядили в них обойму пистолета. Когда хулиганы ушли, пострадавшие вызвали скорую помощь. Медикам они сказали, что не давали никакого повода к нападению и что не конфликтовали с напавшей на них компанией.
По данным GOROD48, хозяина квартиры ранили в стопу, а его гостя — в живот, левые бедро и голень. Получившего четыре пули пострадавшего отвезли в травмпункт дежурной по городу больницы, где ему оказали медицинскую помощь. От госпитализации он отказался.
— По данному факту проводится проверка сотрудниками отдела полиции №8 УМВД России по Липецку, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. — К настоящему моменту в органы внутренних дел заявления от участников конфликта не поступило. Обстоятельства и причины происшествия уточняются. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.
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