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сегодня, 12:43
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Двух мужчин расстреляли в квартире на Гагарина

Но в полицию пострадавшие не обратились и от госпитализации отказались.

В Липецке сегодня ночью медицинская помощь понадобилась двум мужчинам, которых расстреляли из травматического пистолета.

Стрельба раздалась в квартире первого этажа дома на Гагарина, 121. По словам 25-летнего хозяина квартиры, пятеро неизвестных ни ему, ни его 28-летнему гостю мужчин ворвались в жилье и разрядили в них обойму пистолета. Когда хулиганы ушли, пострадавшие вызвали скорую помощь. Медикам они сказали, что не давали никакого повода к нападению и что не конфликтовали с напавшей на них компанией.

По данным GOROD48, хозяина квартиры ранили в стопу, а его гостя — в живот, левые бедро и голень. Получившего четыре пули пострадавшего отвезли в травмпункт дежурной по городу больницы, где ему оказали медицинскую помощь. От госпитализации он отказался.

— По данному факту проводится проверка сотрудниками отдела полиции №8 УМВД России по Липецку, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. — К настоящему моменту в органы внутренних дел заявления от участников конфликта не поступило. Обстоятельства и причины происшествия уточняются. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.
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Комментарии (6)

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Как гость
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Сначала новые
Крыша
33 минуты назад
Там отдел находится в 2минутах хоть бы,теперь вопрос:что делали опера в это время и в каком состоянии?!
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Старожил
37 минут назад
Просто так ни врывается ни кто в квартиру дело очень темное
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Крот
42 минуты назад
Чикаго
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zzloyzz
54 минуты назад
Пятеро никому неизвестных ворвались в квартиру... Да такое каждый день случается, ничего необычного.
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Ирина
сегодня, 12:51
Сажать в тюрьме надо этих подонков
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