Происшествия
55 минут назад
Дело о пьяной и дурацкой мести направлено в суд
Обидевшийся на соседа по застолью липчанин позвонил в «112» и заявил, что тот готовит взрыв.
Отдел полиции № 2 УМВД России по Липецку завершил расследование уголовного дела по обвинению 37-летнего липчанина в заведомо ложном сообщении об акте терроризма.
По версии следствия, 8 июля обвиняемый анонимным звонком в службу «112» сообщил о знакомом, который собирается взорвать кафе на улице Московской. В кафе прибыли наряды экстренных служб, никаких взрывчатых веществ и взрывных устройств они не нашли.
Автора звонка в тот же день отыскали полицейские и сотрудники ФСБ,
«Мужчина пояснил, что в кафе он находился на мероприятии, поссорился с одним из участников застолья и решил ему отомстить. Покинув кафе, пьяный липчанин позвонил на телефон экстренной службы и сообщил, что его знакомый вскоре осуществит взрыв. В сообщении он указал все персональные данные своего обидчика», — сообщает пресс-служба областного управления МВД.
Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
По версии следствия, 8 июля обвиняемый анонимным звонком в службу «112» сообщил о знакомом, который собирается взорвать кафе на улице Московской. В кафе прибыли наряды экстренных служб, никаких взрывчатых веществ и взрывных устройств они не нашли.
Автора звонка в тот же день отыскали полицейские и сотрудники ФСБ,
«Мужчина пояснил, что в кафе он находился на мероприятии, поссорился с одним из участников застолья и решил ему отомстить. Покинув кафе, пьяный липчанин позвонил на телефон экстренной службы и сообщил, что его знакомый вскоре осуществит взрыв. В сообщении он указал все персональные данные своего обидчика», — сообщает пресс-служба областного управления МВД.
Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.