Происшествия

55 минут назад

Дело о пьяной и дурацкой мести направлено в суд

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#телефонный терроризм
Дело о пьяной и дурацкой мести направлено в суд

Обидевшийся на соседа по застолью липчанин позвонил в «112» и заявил, что тот готовит взрыв.

Отдел полиции  № 2 УМВД России по Липецку завершил расследование уголовного дела по обвинению 37-летнего липчанина в заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

По версии следствия, 8 июля обвиняемый анонимным звонком в службу «112» сообщил о знакомом, который собирается взорвать кафе на улице Московской.  В кафе прибыли наряды экстренных служб, никаких взрывчатых веществ и взрывных устройств они не нашли.

Автора звонка в тот же день отыскали полицейские и сотрудники ФСБ,

«Мужчина пояснил, что в кафе он находился на мероприятии, поссорился с одним из участников застолья и решил ему отомстить.  Покинув кафе, пьяный липчанин позвонил на телефон экстренной службы и сообщил, что его знакомый вскоре осуществит взрыв. В сообщении он указал все персональные данные своего обидчика», — сообщает пресс-служба областного управления МВД. 

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

445
#телефонный терроризм

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