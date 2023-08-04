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За санитарные нарушения при торговле рыбой наложено штрафов на 80 000 рублей

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#Роспотребнадзор #рыба
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За санитарные нарушения при торговле рыбой наложено штрафов на 80 000 рублей

А вот в лаборатории все пробы рыбы успешно прошли проверку.

За полгода в Липецкой области 9 юрлиц и индивидуальных предпринимателей, торгующих рыбой и морепродуктами.

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Липецкой области, в ходе всех проверок были выявлены такие нарушения, как несоблюдение температуры хранения рыбной продукции, отсутствие сопроводительных документов и неудовлетворительное санитарно-техническое состояние помещения. За санитарные нарушения наложено четыре штрафа на общую сумму 80 тысяч рублей.

А вот все отобранные пробы рыбной продукции успешно прошли проверку в лаборатории. Все проверки сопровождались отбором и исследованием проб рыбной продукции, при этом 89 проб исследовали по микробиологическим показателям и ещё 13 — на паразитов.

Добавим, что санитарные врачи советуют липчанам покупать рыбу и рыбную продукцию в установленных местах торговли, обращать внимание на условия реализации (температурный режим), содержание информации на этикетке (состав продукта, дата изготовления, условия хранения, срок годности). При необходимости следует требовать документы, подтверждающие качество и безопасность приобретаемых пищевых продуктов.
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#Роспотребнадзор #рыба
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Комментарии (1)

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