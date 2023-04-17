Общество

16 минут назад

Липецкая область оказалась на 41 месте в рейтинге регионов России по динамике рынка труда

37
#рынок труда
Липецкая область оказалась на 41 месте в рейтинге регионов России по динамике рынка труда

Число занятых за год выросло в Липецкой области на 0,3%. 

Липецкая область оказалась на 41 месте в рейтинге регионов России по динамике рынка труда. Соответствующее, уже пятое исследование провело «РИА Рейтинг». Динамика рынка труда определялась как прирост (снижение) количества занятых в возрасте 15-72 года в 2022 году по отношению к 2021-му в каждом регионе России.

В Липецкой области за прошлый год число работающих достигло 0,57 миллиона человек. Рост занятости составил +0,3%. А число трудоустроенных выросло на 1,5 тысячи человек.

Среди регионов Черноземья Липецкая область оказалась в середине – из наших соседей места выше заняли Тамбовская (30 место) и Воронежская (33 место) области, а ниже расположились Белгородская (43 место) и Курская (73 место) области. 

Согласно исследованию, в 2022 году в 45 регионах России число занятых увеличилось, а в 40 – сократилось.

Лидерами по темпу роста количества занятых среди регионов России стали Севастополь (+14,6%), Тыва (+8,5%) и Ингушетия (+8,1%). Аутсайдерами оказались Пензенская (-4,7%) и Мурманская (-3,2%) области. В целом по России зафиксирован рост числа занятых на 0,4%.

37
#рынок труда

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