Происшествия

47 минут назад

Чаплыгинец угнал машину у собутыльника, когда тот отказался его подвезти

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#угон #автомобиль
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Чаплыгинец угнал машину у собутыльника, когда тот отказался его подвезти

В Чаплыгинском районе раскрыт угон автомобиля.

14 января в Чаплыгинском районе в полицию обратился 43-летний мужчина, у которого в тот же день от дома в деревне Ржевка угнали «ВАЗ 21060». В угоне подозревают его друга - 40-летнего жителя города Чаплыгина. Угнанный автомобиль в исправном состоянии обнаружили около его дома.

«Подозреваемый и потерпевший знакомы, и до этого на этой машине вместе приехали в деревню Ржевка в гости к другу. В гостях распивали спиртные напитки. Подозреваемый засобирался домой и попросил потерпевшего его отвезти, но тот отказался, так как был пьян. Тогда подозреваемый вышел на улицу, сел в машину и, увидев, что ключи зажигания находятся в салоне, завел автомобиль и поехал домой в Чаплыгин», - рассказали в пресс-службе полиции.

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Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы. Мужчина уже раскаялся в содеянном.
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#угон #автомобиль
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