За сутки коронавирусом в Липецкой области заболели 90 человек, 7 от него умерли

79 человек выздоровели.

За минувшие сутки в Липецкой области выявлены 90 случаев коронавирусной инфекции, 79 человек из ранее заболевших COVID-19 выздоровели, 7 человек от болезни умерли. Такие данные приводит сегодня сайт стопкоронавирус.рф.



С начала эпидемии в Липецкой области коронавирусная инфекция выявлена у 84 291 человека, 77 890 из них выздоровели, 2 828 человек от COVID-19 умерли.

Полностью вакцинированы 670 730 жителей области.



В России за сутки зарегистрировано 16 343 случая инфицирования коронавирусом, 24 037 человек вылечились от COVID-19, 835 человек от болезни умерли.



С начала эпидемии в Российской федерации коронавирусной инфекцией заболели 10 554 309 человек, 9 548 076 из них выздоровели, 311 353 - от COVID-19 скончались.