Коронавирус

сегодня, 12:15

За сутки коронавирусом в Липецкой области заболели 90 человек, 7 от него умерли

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#коронавирус
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За сутки коронавирусом в Липецкой области заболели 90 человек, 7 от него умерли

79 человек выздоровели.

За минувшие сутки в Липецкой области выявлены 90 случаев коронавирусной инфекции, 79 человек из ранее заболевших COVID-19 выздоровели, 7 человек от болезни умерли. Такие данные приводит сегодня сайт стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии в Липецкой области коронавирусная инфекция выявлена у 84 291 человека, 77 890 из них выздоровели, 2 828 человек от COVID-19 умерли.
Полностью вакцинированы 670 730 жителей области.

В России за сутки зарегистрировано 16 343 случая инфицирования коронавирусом, 24 037 человек вылечились от COVID-19, 835 человек от болезни умерли.

С начала эпидемии в Российской федерации коронавирусной инфекцией заболели 10 554 309 человек, 9 548 076 из них выздоровели, 311 353 - от COVID-19 скончались.
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#коронавирус
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Комментарии (3)

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Гость

24 минуты назад
Вспомним 3 января 2021, 162 и 5 Никаких кодов и прививок.
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Вася

33 минуты назад
Медучреждения работают по праздничному графику, усеченно, население на каникулах и не спешит туда обращаться, надеясь авось пронесет. Поэтому и статистика такая щядящая. Хорошо бы чтобы она и не ухудшалась и после праздников.
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Гостья1

39 минут назад
Сколько лечатся в домашних условиях и больницах липецка.вернулимь ли врачи на поежднее место в поликлиники и студенты медвузов в учебные заведения.
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