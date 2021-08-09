Происшествия

сегодня, 21:53

Женщина получила перелом носа во время аварии на кольце улицы Катукова

6 1097
#ДТП
1
Женщина получила перелом носа во время аварии на кольце улицы Катукова
Вечером 9 августа в Липецке на кольцевой развязке улиц Катукова и Стаханова столкнулись автомобили «Рено» и «Хонда».

Как рассказали GOROD48 очевидцы аварии «Рено» врезался в «Хонду» перед кольцом. В результате столкновения пассажирка «Рено» получила травмы лица. С подозрением на перелом носа ее доставили доставили в больницу.
6 1097
#ДТП
1

Комментарии (6)

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Дэн

7 минут назад
Зачем два раза написали доставили
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Надо, надо.

8 минут назад
Надо Пристегиваться, те, кто пристегнулся, потом сидят ну как живые.
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Вас

21 минуту назад
А подушки не сработали ?
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Гость

31 минуту назад
Теперь будут на рено лобовое стекло менять.
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Один

42 минуты назад
Зато ей ремень не давил
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Надо Пристегиваться

сегодня, 22:02
Не, не слышала
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