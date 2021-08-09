Женщина получила перелом носа во время аварии на кольце улицы Катукова

Вечером 9 августа в Липецке на кольцевой развязке улиц Катукова и Стаханова столкнулись автомобили «Рено» и «Хонда».



Как рассказали GOROD48 очевидцы аварии «Рено» врезался в «Хонду» перед кольцом. В результате столкновения пассажирка «Рено» получила травмы лица. С подозрением на перелом носа ее доставили доставили в больницу.

