В России

51 минуту назад

Повторно вакцинироваться в Москве можно во всех прививочных пунктах

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#коронавирус #прививка #вакцина

Тем, кто первый раз привился в Москве, в городских поликлиниках или выездных пунктах, для повторной вакцинации достаточно будет предъявить паспорт и полис обязательного медицинского страхования.

В Москве во всех прививочных пунктах началась повторная вакцинация от коронавируса, - рассказала заместитель мэра Анастасия Ракова. Для ревакцинации доступны однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" или двухкомпонентная "Спутник V".

"Мы продолжаем расширять возможности для вакцинации от коронавирусной инфекции в Москве, в том числе для повторной. Мы уже начали повторную вакцинацию в домах престарелых. С сегодняшнего дня, 22 июля, сделать повторную прививку "Спутником Лайт" или "Спутником V" можно будет во всех действующих городских центрах вакцинации — в 119 поликлиниках, 45 павильонах "Здоровая Москва", центрах госуслуг "Мои документы" и других популярных общественных местах", — сообщила заммэра.

Ревакцинацию вторым компонентом прививки рекомендуют проходить через полгода после первого укола, а после улучшения эпидемиологической ситуации — раз в год, - напомнили в мэрии. Это поможет сформировать дополнительную защиту организма от заражения новыми, более агрессивными штаммами коронавируса.

"Если первичная вакцинация осуществлялась в городских поликлиниках или в местах работы выездных бригад департамента здравоохранения Москвы, для прохождения повторной вакцинации понадобится только паспорт и полис ОМС. Если первичная вакцинация проходила в других пунктах вакцинации (например, федеральных или частных медицинских организациях, в другом регионе и др.), повторно сделать прививку можно только при предъявлении сертификата о вакцинации", - отмечается в сообщении мэрии.

На базе городских поликлиник действуют 119 прививочных пунктов. Москвичей там принимают по предварительной записи без выходных с 08:00 до 22:00. Без записи сделать прививку можно в павильонах "Здоровая Москва". Они открыты с 08:00 до 22:00, но фактически работают до последнего посетителя. Также предварительная запись не нужна в торговых центрах и других общественных местах, - говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Ревакцинация от коронавируса в Москве началась 1 июля. Делать повторную прививку москвичей призывал в том числе мэр Сергей Собянин, заявляя, что это "жизненно необходимо". В конце июня он рассказал, что сделал повторную прививку, после которой антитела у него "просто зашкаливают".
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#коронавирус #прививка #вакцина

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