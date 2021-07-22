Повторно вакцинироваться в Москве можно во всех прививочных пунктах

Тем, кто первый раз привился в Москве, в городских поликлиниках или выездных пунктах, для повторной вакцинации достаточно будет предъявить паспорт и полис обязательного медицинского страхования.





"Мы продолжаем расширять возможности для вакцинации от коронавирусной инфекции в Москве, в том числе для повторной. Мы уже начали повторную вакцинацию в домах престарелых. С сегодняшнего дня, 22 июля, сделать повторную прививку "Спутником Лайт" или "Спутником V" можно будет во всех действующих городских центрах вакцинации — в 119 поликлиниках, 45 павильонах "Здоровая Москва", центрах госуслуг "Мои документы" и других популярных общественных местах", — сообщила заммэра.



Ревакцинацию вторым компонентом прививки рекомендуют проходить через полгода после первого укола, а после улучшения эпидемиологической ситуации — раз в год, - напомнили в мэрии. Это поможет сформировать дополнительную защиту организма от заражения новыми, более агрессивными штаммами коронавируса.



"Если первичная вакцинация осуществлялась в городских поликлиниках или в местах работы выездных бригад департамента здравоохранения Москвы, для прохождения повторной вакцинации понадобится только паспорт и полис ОМС. Если первичная вакцинация проходила в других пунктах вакцинации (например, федеральных или частных медицинских организациях, в другом регионе и др.), повторно сделать прививку можно только при предъявлении сертификата о вакцинации", - отмечается в сообщении мэрии.



На базе городских поликлиник действуют 119 прививочных пунктов. Москвичей там принимают по предварительной записи без выходных с 08:00 до 22:00. Без записи сделать прививку можно в павильонах "Здоровая Москва". Они открыты с 08:00 до 22:00, но фактически работают до последнего посетителя. Также предварительная запись не нужна в торговых центрах и других общественных местах, - говорится на



Ревакцинация от коронавируса в Москве началась 1 июля. Делать повторную прививку москвичей призывал в том числе мэр Сергей Собянин, заявляя, что это "жизненно необходимо". В конце июня он рассказал, что сделал повторную прививку, после которой антитела у него "просто зашкаливают".

В Москве во всех прививочных пунктах началась повторная вакцинация от коронавируса, - рассказала заместитель мэра Анастасия Ракова. Для ревакцинации доступны однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" или двухкомпонентная "Спутник V"."Мы продолжаем расширять возможности для вакцинации от коронавирусной инфекции в Москве, в том числе для повторной. Мы уже начали повторную вакцинацию в домах престарелых. С сегодняшнего дня, 22 июля, сделать повторную прививку "Спутником Лайт" или "Спутником V" можно будет во всех действующих городских центрах вакцинации — в 119 поликлиниках, 45 павильонах "Здоровая Москва", центрах госуслуг "Мои документы" и других популярных общественных местах", — сообщила заммэра.Ревакцинацию вторым компонентом прививки рекомендуют проходить через полгода после первого укола, а после улучшения эпидемиологической ситуации — раз в год, - напомнили в мэрии. Это поможет сформировать дополнительную защиту организма от заражения новыми, более агрессивными штаммами коронавируса."Если первичная вакцинация осуществлялась в городских поликлиниках или в местах работы выездных бригад департамента здравоохранения Москвы, для прохождения повторной вакцинации понадобится только паспорт и полис ОМС. Если первичная вакцинация проходила в других пунктах вакцинации (например, федеральных или частных медицинских организациях, в другом регионе и др.), повторно сделать прививку можно только при предъявлении сертификата о вакцинации", - отмечается в сообщении мэрии.На базе городских поликлиник действуют 119 прививочных пунктов. Москвичей там принимают по предварительной записи без выходных с 08:00 до 22:00. Без записи сделать прививку можно в павильонах "Здоровая Москва". Они открыты с 08:00 до 22:00, но фактически работают до последнего посетителя. Также предварительная запись не нужна в торговых центрах и других общественных местах, - говорится на официальном сайте мэра Москвы Ревакцинация от коронавируса в Москве началась 1 июля. Делать повторную прививку москвичей призывал в том числе мэр Сергей Собянин, заявляя, что это "жизненно необходимо". В конце июня он рассказал, что сделал повторную прививку, после которой антитела у него "просто зашкаливают".