Погода в Липецке

11 минут назад

Атлантический циклон не пускает «зимнюю» погоду в Липецкую область

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#потепление
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Атлантический циклон не пускает «зимнюю» погоду в Липецкую область

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться в теплом секторе атлантического циклона - погода останется аномально теплой, с осадками в виде дождя и мокрого снега различной интенсивности. 

Среднесуточные температуры воздуха составят 0-2 градуса тепла, что на 11-12 градусов выше нормы.   

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26 января в Липецкой области облачно, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер южный, 8-13 м/сек, местами порывы до 17 м/сек. Температура ночью составит от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем будет от 0 до 5 градусов тепла. 

В Липецке облачно, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Температура ночью составит около нуля градусов, днем ожидается от 1 до 3 градусов тепла. 

День 26 января стал самым теплым в Липецке в 1999 году, тогда в городе было +2 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2010 году – 31 градус мороза.  
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#потепление
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