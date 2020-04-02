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43 минуты назад

75 000 масок приобретены ОЭЗ «Липецк» для нужд региона

10 905
#маски
75 000 масок приобретены ОЭЗ «Липецк» для нужд региона

В ближайшее время 69 000 масок будут переданы в ведомства, продолжающие свою работу во время режима самоизоляции, - это УВД, МЧС, Росгвардия, а также исполнительные органы власти.

Кроме того, первые 6 000 масок ОЭЗ «Липецк» закупило у предприятия, которое перепрофилировало свою деятельность под нужды региона. Маски переданы «Липецким автобусным линиям»: ежедневно в рейсы выходят 486 водителей муниципального транспорта и частных пассажирских перевозчиков.

«ОЭЗ «Липецк» координирует работу по обеспечению масками региона. Уже 70 000 переданы в приоритетные ведомства и работа не останавливается» - рассказал генеральный директор особой экономической зоны «Липецк» Дмитрий Дударев.
10 905
#маски

Комментарии (10)

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Перри Мейсон

9 минут назад
Мне маска в горошек нравится. Я в ней буду выглядеть либерально и демократично)))
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С централизованным администрированием

10 минут назад
Гость, Это Совок- лайт! Неповоротливое государство и руководители с отрицательным отбором в действии.
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Очень интерсно

13 минут назад
Уроды у власти, по какой цене эти маски закуплены и цена себестоимости. Закупочная цена в Китае-23 рубля
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Цирк

14 минут назад
Гость, так и маску надо менять каждые 2 часа.
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Уроды у власти

18 минут назад
А на какие же средства ОЭЗ "Липецк" закупило маски? На личные средства жулика Дударева? Как бы не так. На бюджетные средства, выделенные государством для выполнения программы по привлечению инвестиций и созданию высокотехнологичных производств и рабочих мест. Хорошо хотя бы то, вот эти деньги не будут распилены и разворованы дударевыми и фантомасами. У экономзоны (ещё недавно лучшей в России) при этих уродах нет никаких перспектив.
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ИК-3

20 минут назад
У меня противогаз б/у имеется.
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Гость

21 минуту назад
Как только карантин закончится, масок сразу станет валом, с чем связан такой дол. б. о. е. б. и.з.м
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Пионер

25 минут назад
Мало
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Цирус Розенфельд

31 минуту назад
Таки меня интересует вопрос, а по какой цене маски для населения?
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Гость

33 минуты назад
В Липецке население 500 тысяч а не 75 тысяч
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