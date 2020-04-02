43 минуты назад
75 000 масок приобретены ОЭЗ «Липецк» для нужд региона
В ближайшее время 69 000 масок будут переданы в ведомства, продолжающие свою работу во время режима самоизоляции, - это УВД, МЧС, Росгвардия, а также исполнительные органы власти.
«ОЭЗ «Липецк» координирует работу по обеспечению масками региона. Уже 70 000 переданы в приоритетные ведомства и работа не останавливается» - рассказал генеральный директор особой экономической зоны «Липецк» Дмитрий Дударев.
Перри Мейсон
С централизованным администрированием
Очень интерсно
Цирк
Уроды у власти
ИК-3
Гость
Пионер
Цирус Розенфельд
Гость