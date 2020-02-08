Житель Липецка подозревается в фиктивной постановке на учет иностранных граждан

Ему грозит лишение свободы сроком до трех лет.

Отделом дознания Отдела полиции № 6 УМВД России по Липецку возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего липчанина/

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, он подозревается в фиктивной постановке на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в РФ - статья 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации.

- Установлено, что в текущем году подозреваемый организовал незаконное пребывание на территории Российской Федерации граждан иностранного государства, рассказали в пресс-службе ведомства. - Злоумышленник фиктивно поставил их на учет, заведомо зная, что жилая площадь предоставляться прописанным не будет.

Максимальная санкция данной статьи предусматривает лишение свободы сроком до трех лет.