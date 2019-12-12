Происшествия
сегодня, 09:19
Больше 1000 нарушений правил выявили автоинспекторы 11 декабря
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области не было ни одной аварии с пострадавшими.
Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 11 декабря автоинспекторы выявили 1200 нарушений ПДД.
К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли двух водителей, за неиспользование ремней безопасности – 40. С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 788 случаев превышения скорости.
Госавтоинспекция напоминает - взаимная вежливость и неукоснительное соблюдение ПДД - залог безопасного передвижения, сохранения жизней и здоровья каждого участника дорожного движения.
К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли двух водителей, за неиспользование ремней безопасности – 40. С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 788 случаев превышения скорости.
Госавтоинспекция напоминает - взаимная вежливость и неукоснительное соблюдение ПДД - залог безопасного передвижения, сохранения жизней и здоровья каждого участника дорожного движения.