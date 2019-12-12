Происшествия

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Больше 1000 нарушений правил выявили автоинспекторы 11 декабря

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#авария #ДТП
Больше 1000 нарушений правил выявили автоинспекторы 11 декабря

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области не было ни одной аварии с пострадавшими.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 11 декабря автоинспекторы выявили 1200 нарушений ПДД.

К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли двух водителей, за неиспользование ремней безопасности – 40. С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 788 случаев превышения скорости.

Госавтоинспекция напоминает - взаимная вежливость и неукоснительное соблюдение ПДД - залог безопасного передвижения, сохранения жизней и здоровья каждого участника дорожного движения.   

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#авария #ДТП

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