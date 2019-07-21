Происшествия

18 минут назад

В Липецке горит дом

402
#пожар
В Липецке горит дом

Пожар грозил перекинуться на соседние дома

Сегодня вечером загорелся дом на улице поселок Трубного завода.

Существовала опасность распространения огня на соседние постройки из-за плотности застройки. Пожарные эту опасность ликвидировали. Из-за того, что в месте пожара узкий проезд, машины не могли сразу проехать к месту возгорания.

Сейчас пожарные продолжают тушение загоревшегося дома.
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#пожар

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