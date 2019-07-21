В Липецке горит дом

Пожар грозил перекинуться на соседние дома

Сегодня вечером загорелся дом на улице поселок Трубного завода.



Существовала опасность распространения огня на соседние постройки из-за плотности застройки. Пожарные эту опасность ликвидировали. Из-за того, что в месте пожара узкий проезд, машины не могли сразу проехать к месту возгорания.



Сейчас пожарные продолжают тушение загоревшегося дома.

