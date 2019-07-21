Происшествия
18 минут назад
В Липецке горит дом
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Пожар грозил перекинуться на соседние дома
Сегодня вечером загорелся дом на улице поселок Трубного завода.
Существовала опасность распространения огня на соседние постройки из-за плотности застройки. Пожарные эту опасность ликвидировали. Из-за того, что в месте пожара узкий проезд, машины не могли сразу проехать к месту возгорания.
Сейчас пожарные продолжают тушение загоревшегося дома.
Существовала опасность распространения огня на соседние постройки из-за плотности застройки. Пожарные эту опасность ликвидировали. Из-за того, что в месте пожара узкий проезд, машины не могли сразу проехать к месту возгорания.
Сейчас пожарные продолжают тушение загоревшегося дома.
402
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19.07.2019 18:48Происшествия