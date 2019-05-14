Липчане пробились на чемпионаты мира и Европы по одному из самых жестких единоборств планеты

На вершину пьедестала взошли 4 наших земляка.

Липецкие спортсмены здорово выступили в Санкт-Петербурге на Всероссийском турнире «Кубок Александра Невского», который является отборочным на чемпионаты и первенства Европы и мира.

Четверо липчан стали победителями соревнований.

Среди женщин сильнейшей стала Анна Михаилова, которая в финале выиграла у своей соперницы за явным преимуществом. Отметим, что Анна является сотрудницей службы судебных приставов и представляет на соревнованиях это ведомство.

Среди девушек сильнейшей стала Валерия Литвинцева.

Отличились и наши мастера (ветераны) Владимир и Максим Сафоновы, тоже поднявшиеся на вершину пьедестала почета. При этом Владимир Сафонов свой финальный бой выиграл досрочно, применив болевой прием на ногу.

Все наши ребята выступали в разделе Панкратион-ММА, который максимально приближен к правилам смешанного боевого единоборства ММА (полный контакт, участники используют борцовскую и ударную технику).

Теперь наших динамовцев ожидают чемпионат и первенство Европы с 30 мая по 2 июня в Иркутске и чемпионат и первенство Мира 31 октября – 2 ноября в Италии.



