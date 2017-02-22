Три улицы Липецка отремонтируют на 242 млн рублей

Работы стартуют в апреле.

Управление главного смотрителя Липецка решило отдать крупный заказ на ремонт дорог регионального центра в одни руки. В сумму 242 119 014 рублей чиновники оценили обновление дорожного полотна на трех улицах Липецка.



В техническое задание объявленного тендера включен ремонт улиц Московская, Катукова и проспект 60 лет СССР. Московскую обновят от пересечения с улицей Циолковского до кольца 9 микрорайона, Катукова — от от кольца с проспектом Победы до Московской. Проспект 60 лет СССР отремонтируют от проспекта Победы до кольца Полиграфическая-Московская. Основанием для ремонтов послужило несоответствие дорожного покрытия требованиям ГОСТа.



При успешном завершении государственных торгов подрядчик приступит к ремонту улицы Московская с 28 апреля и завершит его к 28 июня. Ремонт на Катукова должен начаться 19 июня и продлиться до 28 августа, на проспекте 60 лет СССР поставили срок финала работ 28 июня. В ремонтные работы включили демонтаж и монтаж бортового камня (дорожный и тротуарный); ремонт и выравнивание с уровнем дорожного покрытия люков, разборку изношенных, устройство их щебеночного основания, удаление изношенных слоев дорожного покрытия методом холодного фрезерования, устройство армирующей прослойки, укладку выравнивающего слоя и верхнего слоя, укладку плитки в зонах остановок общественного транспорта, нанесение дорожной разметки термопластиком, ремонт и установку дорожных знаков и замену светофоров, установку ограждения.



Добавим, что победитель торгов должен быть объявлен уже в марте. Услуги оплатит бюджет Липецка.