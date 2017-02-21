Общество

5 минут назад

Псевдогазовщики украли у пенсионерки полмиллиона

#кража
Псевдогазовщики украли у пенсионерки полмиллиона

Полицейские составили фтороботы преступников.

В Липецкой области полицейские просят помощи в поиске двух подозреваемых в крупной краже.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, с заявлением о краже в полицию обратилась 80-летняя жительница села Никольское Усманского района. По словам женщины, 20 февраля в ее дом пришли двое мужчин, представившихся  сотрудниками газовой службы. Пока один делал вид, что проверяет газовое оборудование и отвлекал ее ывнимание, второй украл 500 000 рублей.  

Пенсионерка запомнила  приметы мужчин и сообщила их полицейским. Обоим на вид 25-30 лет, худощавого телосложения, рост 170-175 см., глаза темные, были  одеты в куртки черного цвета, темные джинсы.

Всех, кто узнал подозреваемых, сотрудники полиции просят позвонить по телефонам: 35-50-12, 34-71-75, 76-11-31, или «02», анонимность гарантируется.
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#кража

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