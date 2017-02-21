Медицинские проекты липчан поддержали грантами

Новаторы получат на разработки по 500 000 рублей.

Протоколом Дирекции Фонда содействия инновациям с учетом рекомендации конкурсной комиссии Фонда были утверждены списки проектов, представленных для финансирования первого года по программе «Умник». Среди них одобрена поддержка проектов липчан.



Екатерина Боева из Липецкого государственного технического университета получит 500 000 рублей на проект «Разработка автоматизированных гидравлических средств реабилитации людей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата». Аналогичное поощрение получил проекта Артема Муравьева из ЛГПУ. Его интересует «Разработка и исследование генераторной установки на базе асинхронной машины с фазным ротором и возбудителем с регулируемой частотой». Иван Трубицин получит 500 000 рублей на исследование «Разработка нового препарата термостабильной ДНК-полимеразы для работы с GC-богатыми матрицами ДНК». Евгения Шукшина поощрена аналогичной суммой на «Разработку пьезокварцевых иммуносенсоров для анализа объектов лекарственного контроля и биомаркеров в клинической диагностике». Сергей Язынин продолжит проект «Разработка системы параллельного вождения и отслеживания техники с возможностью подключения подруливающего устройства».



Фонд содействия инновациям - государственная некоммерческая организация в форме федерального государственного бюджетного учреждения. Его основные задачи: проведение государственной политики развития и поддержки в научно-технической сфере, создание и развитие инфраструктуры поддержки, содействие созданию новых рабочих мест для эффективного использования научно-технического потенциала РФ, финансовая, информационная и другая помощь, вовлечение молодежи в инновационную деятельность, привлечение внебюджетных инвестиций в сферу малого инновационного предпринимательства.