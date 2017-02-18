Происшествия
37 минут назад
В Липецке мужчина средних лет спрыгнул с моста
Прыжок оказался смертельным.
В Липецке с моста через Каменный лог на улице Терешковой около часа назад спрыгнул мужчина средних лет. Прыжок оказался смертельным.
Личность погибшего и мотивы его поступка сейчас выясняют сотрудники полиции.
Напомним, что мост через Каменный лог не в первый раз становится местом таких происшествий. В ноябре 2016 года с моста спрыгнул 36-летней мужчина, находившийся в розыске как утративший связь с родственниками. Действия горожанина, перелезавшего через ограждение моста, заметили подростки. Они попытались остановить мужчину, но не успели.
Личность погибшего и мотивы его поступка сейчас выясняют сотрудники полиции.
Напомним, что мост через Каменный лог не в первый раз становится местом таких происшествий. В ноябре 2016 года с моста спрыгнул 36-летней мужчина, находившийся в розыске как утративший связь с родственниками. Действия горожанина, перелезавшего через ограждение моста, заметили подростки. Они попытались остановить мужчину, но не успели.
малямба
ОГ
гость
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Мужик
мост самоубийц