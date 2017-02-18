Происшествия

37 минут назад

В Липецке мужчина средних лет спрыгнул с моста

5 1267
#самоубийство #несчастный случай
В Липецке мужчина средних лет спрыгнул с моста

Прыжок оказался смертельным.

В Липецке с моста через Каменный лог на улице Терешковой около часа назад спрыгнул мужчина средних лет. Прыжок оказался смертельным.

Личность погибшего и мотивы его поступка сейчас выясняют сотрудники полиции.

Напомним, что мост через Каменный лог не в первый раз становится местом таких происшествий. В ноябре 2016 года с моста спрыгнул 36-летней мужчина, находившийся в розыске как утративший связь с родственниками. Действия горожанина, перелезавшего через ограждение моста, заметили подростки. Они попытались остановить мужчину, но не успели.
5 1267
#самоубийство #несчастный случай

Комментарии (6)

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малямба

6 минут назад
Давно надо было сетку поставить на перила.
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ОГ

18 минут назад
Приметы хоть написали бы, сколько народу сейчас дёргается
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гость

19 минут назад
Надо сделать ограждение выше человеческого роста.
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1

23 минуты назад
Зачистили что то с этого моста прыгать
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Мужик

34 минуты назад
Новость то не фейковая?
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мост самоубийц

11 минут назад
печаль ...Может пора сделать высокий забор ? Просто если поднять статистику лет за 15 то пипец товарищи
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