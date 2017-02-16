Успейте на Большую выставку недвижимости в Липецке

Вы планируете купить квартиру? Вы хотите узнать подробности о жилищных кредитах? У Вас нет времени посещать десятки офисов строительных компаний, расположенных в разных районах города?

Тогда успейте побывать на Большой выставке недвижимости, которая состоится в субботу 18 февраля в обновлённом Центре ипотечного кредитованияСбербанка с 11-00 до 13-00 по адресу: г.Липецкул. Первомайская, 2. Это особый формат мероприятия, где более десяти строительных компаний региона предложат интересные варианты строящихся и готовых квартир. На одной площадке Сбербанка консультанты фирм-застройщиков подберут наиболее интересные варианты. Сотрудники банка подробно проинформируют о нюансах ипотеки с государственной поддержкой,рассчитают график платежей по интересующим вас срокам и суммам кредита.

Телефон для справок: 399-830, 392-371.

Если Вы не смогли посетить выставку по определённым причинам, а потребность в информации о новостройках имеется, тогда Сбербанк приглашает Вас в специализированное подразделения – Центра ипотечного кредитования Сбербанка. Специалисты центра в любое удобное для Вас время бесплатно подберут варианты на первичном рынке недвижимости; помогут в оформлении ипотечного кредита, сборе документов на объект недвижимости и составлении договора купли-продажи, предоставят детальную консультацию с расчётом графика погашения. Причём оформление кредита и сопровождение сделки проходит в формате «одного окна» с максимальными удобствами для приобретающих недвижимость. В этом же центре проходит и регистрация сделки по недвижимости, т.е. отпадает необходимость посещать МФЦ и Кадастровую палату.

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