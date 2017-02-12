Чаплыгинские магазины попались на завышении цен

А еще там нашли продукты без ярлыков и в таре производителя.

Как сообщает Агентство содействия развитию торговой деятельности, сегодня проведен мониторинг цен на социально значимые продукты питания и информационно-аналитическое наблюдение за осуществлением торговой деятельности в 2-х торговых предприятиях Чаплыгинского района. В ходе проведения мониторинга в магазине села Кривополянье Чаплыгинского райпо зафиксирован максимально высокий уровень цен на 2 наименования социально значимых продуктов питания из 18-ти: сахар-песок – 52,50 руб./кг; пшено фасованное – 33 руб./кг. В результате информационно-аналитического наблюдения в этом магазине также установлено, что в нарушение Правил продажи отдельных видов товаров в продаже находились товары (лимонад), не освобожденные от тары производителя, не сохранены этикетки (ярлыки) на таре поставщика до окончания сроков годности пищевых продуктов (на яйца куриные). В магазине на улице Ленина Чаплыгина зафиксирован максимально высокий уровень цен на 5 наименований социально значимых продуктов питания из 51: рыба мороженая неразделанная скумбрия (500+ гр.) – 195 руб./кг, масло подсолнечное раф. одной марки - 122 руб./л, масло подсолнечное раф. другой марки - 109 руб./кг, лук репчатый свежий – 19,40 руб./кг, огурцы свежие – 166 руб./кг. Для выяснения причин сложившегося максимального уровня цен на указанные социально значимые продукты питания руководители предприятий приглашены в Агентство.