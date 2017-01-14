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НовостиОбщество

У вечно горящей свалки аннулирована лицензия

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14 января 2017 г., 09:41
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У вечно горящей свалки аннулирована лицензия

Был выявлен ряд грубых систематических нарушений природоохранного законодательства.

Как сообщает пресс-служба управления Росприроднадзора по Липецкой области, на основании вступивших в законную силу Решения Арбитражного суда Липецкой области от 16 сентября 2016 г., Постановления Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 26 декабря 2016 г. аннулирована лицензия № ОТ-13-000451(48) от 27.02.2009 г. на деятельность, связанную с обращением с отходами, выданная Обществу с ограниченной ответственностью «ЛэндГринЭко».

Как сообщалось ранее, в ходе контрольно-надзорных мероприятий в отношении ООО «ЛэндГринЭко», эксплуатирующего полигон ТБО в Елецком районе Липецкой области, Управлением Росприроднадзора по Липецкой области был выявлен ряд грубых систематических нарушений природоохранного законодательства, среди которых нарушения условий лицензии на осуществление деятельности по обезвреживанию и размещению отходов I-IV класса опасности, способствовавшие возгоранию полигона.

16 сентября 2016 года Арбитражный суд Липецкой области принял решение об удовлетворении заявленных Управлением Росприроднадзора по Липецкой области требований об аннулировании выданной обществу лицензии на осуществление деятельности по обращению с отходами.  21 декабря 2016 года Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд рассмотрев апелляционную жалобу ООО «ЛэндГринЭко» признал решение Арбитражного суда Липецкой области законным и обоснованным.
Теги новости: свалка, экология, Год экологи
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