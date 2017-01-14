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НовостиОбщество

В этом году собираются полностью ликвидировать стихийную торговлю

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0
14 января 2017 г., 09:33
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В этом году собираются полностью ликвидировать стихийную торговлю

Еще одна задача - увеличение уровня товарооборота.

В управлении потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области подвели итоги работы за 2016 год и обозначили первоочередные задачи. Как сообщает пресс-служба управления, была проведена большая работа по ликвидации точек продаж спиртосодержащих жидкостей двойного назначения, так называемых «фанфуриков», вели борьбу со стихийной торговлей в неустановленных местах.

Первоочередные направления работы в 2017 году – полная ликвидация стихийной торговли, развитие ярмарочного движения, работа по установлению регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа для ввода в эксплуатацию автоматизированной системы безналичной оплаты проезда в Липецкой области, подключение всех лицензиатов к ЕГАИС в сельских поселениях.

Продолжится активная работа по вовлечению личных подсобных хозяйств в кооперативное движение. Большое внимание специалистами управления уделяется вопросу заготовительной деятельности.

Приоритетными направлениями остаются увеличение уровня товарооборота в Липецкой области, усиление контроля за ценами на социально-значимые товары, улучшение качества обслуживания населения.
Теги новости: торговля
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Чудно
14 января 2017 г., 10:17
Стихийный рынок непобедим к сожалению...
Витя
14 января 2017 г., 10:09
Вот например в Москве ярморки в январе,феврале, марте не работают потому что невозможно соблюсти температурный режим хранения продуктов.А в Липецке это некому не нужно?Или всем нравятся перемороженное?
здешний
14 января 2017 г., 10:01
Если смотреть на то чей продукт лучше-я думаю у бабок химии поменьше чем в магазинах!
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