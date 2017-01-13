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НовостиОбщество

В расчистке региональных дорог задействованы 249 единиц техники

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13 января 2017 г., 11:49
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В расчистке региональных дорог задействованы 249 единиц техники

На ликвидацию гололеда и очистка снежного покрова направлено 249 единиц техники.

На региональной дорожной сети трудятся 169 единиц подвижного состава, на дорогах города Липецка задействованы 80 единиц, сообщают в управлении дорог и транспорта Липецкой области.

В управлении работает "Горячая линия" по вопросам содержания автомобильных дорог. По всем случаям неудовлетворительных дорожных условий на региональной дорожной сети следует обращаться по телефонам: (4742) 25-88-76, 22-47-84 – круглосуточно.

По всем случаям неудовлетворительных дорожных условий на автомобильных дорогах областного центра Вы можете обратиться по телефонам:

(4742) 21-10-34, 21-10-21, 21-10-24 – МУ «Управление главного смотрителя города Липецка»;

(4742) 33-03-66 – МБУ «Управление благоустройства города Липецка».

Теги новости: дороги. снег
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лентяй в инете
13 января 2017 г., 13:05
Все бы дружно вышли и почистили ,только лень матушка
Патриот
13 января 2017 г., 13:04
Во п....т!
БАТЬКА МАХНО
13 января 2017 г., 12:53
как всегда в этой стране одни слова ,а дело то где? где они чистят ,не встречаются вовсе
Все комментарии (11)
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