В расчистке региональных дорог задействованы 249 единиц техники

На ликвидацию гололеда и очистка снежного покрова направлено 249 единиц техники.

На региональной дорожной сети трудятся 169 единиц подвижного состава, на дорогах города Липецка задействованы 80 единиц, сообщают в управлении дорог и транспорта Липецкой области.В управлении работает "Горячая линия" по вопросам содержания автомобильных дорог. По всем случаям неудовлетворительных дорожных условий на региональной дорожной сети следует обращаться по телефонам: (4742) 25-88-76, 22-47-84 – круглосуточно.

По всем случаям неудовлетворительных дорожных условий на автомобильных дорогах областного центра Вы можете обратиться по телефонам:

(4742) 21-10-34, 21-10-21, 21-10-24 – МУ «Управление главного смотрителя города Липецка»;

(4742) 33-03-66 – МБУ «Управление благоустройства города Липецка».