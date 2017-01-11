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НовостиВ России

Росстат: россияне стали есть меньше мяса, рыбы и молочных продуктов

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11 января 2017 г., 10:36
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Эксперты объясняют эту ситуацию ростом цен и одновременным падением доходов населения.

Как пишет газета «Известия», федеральная служба государственной статистики (Росстат) подготовила ежегодный сборник «Регионы России. Социально-экономические показатели», из которого следует, что с 2013 по 2015 год жители России стали есть меньше мяса (на 2 кг в год на человека), рыбы (на 5 кг), сахара (на 1 кг), молока и молочных продуктов (на 9 кг).

В то же время специалисты отметили резкое увеличение потребления овощей и бахчевых. По оценкам экспертов, в частности, это связано с продуктовым эмбарго и контрсанкциями.

«В связи с падением доходов населения и одновременным ростом цен люди сильно изменили свой рацион и перешли в более дешевый сегмент продуктовых магазинов», — пояснила «Известим» генеральный директор Ассоциации отраслевых союзов агропродовольственного комплекса России (АССАГРОС) Маргарита Попова.

Эксперты также отметили, что тенденция перехода покупателей с творога, сметаны и сливочного масла на более дешевые майонез, маргарин, а также творог и сливочное масло с добавлением растительных жиров может отрицательно сказаться на демографии.
Теги новости: потребительская корзина, рацион, санкции, инфляция, доходы населения
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