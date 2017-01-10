Липецкая вечЁрка: 10 января

Героический полицейский, штраф для вейперов и опасный запой.Представляем вашему вниманию самые интересные события Липецка и региона по мнению интернет-пользователей во вторник, 10 января.
Самую высокую популярность снискала новость о подвиге обычного полицейского. Мужчина спас от неминуемой гибели целую семью.
Не менее интересна липчанам показалась тема обратного характера: женщины-инвалиды брошены на произвол запоя своего родственника. Состояние одной из них угрожает и всему дому.
Оживленное обсуждение поднял вопрос штрафа для вейперов. Дескать, платите за выбросы в общественных местах.
Словесные баталии вызвало и сообщение о снежных рекордах. За одну ночь Липецк укрыло одеяло высотой 70 см
А вот самой хорошей новостью сегодня липчане посчитали заметку о том, как провели новогодние каникулы. А вам есть что рассказать?