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НовостиОбщество

Липецкая вечЁрка: 10 января

Рекомендую
0
10 января 2017 г., 19:56
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Липецкая вечЁрка: 10 января

Героический полицейский, штраф для вейперов и опасный запой.

Представляем вашему вниманию самые интересные события Липецка и региона по мнению интернет-пользователей во вторник, 10 января.

Самую высокую популярность снискала новость о подвиге обычного полицейского. Мужчина спас от неминуемой гибели целую семью.

Не менее интересна липчанам показалась тема обратного характера: женщины-инвалиды брошены на произвол запоя своего родственника. Состояние одной из них угрожает и всему дому.

Оживленное обсуждение поднял вопрос штрафа для вейперов. Дескать, платите за выбросы в общественных местах.

Словесные баталии вызвало и сообщение о снежных рекордах. За одну ночь Липецк укрыло одеяло высотой 70 см

А вот самой хорошей новостью сегодня липчане посчитали заметку о том, как провели новогодние каникулы. А вам есть что рассказать?
Теги новости: Обзор, события
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Ваши комментарии
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Учившийся в СССР
10 января 2017 г., 20:53
Кто может объяснить, что такое "произвол запоя" ?. И как Липецк украло одеяло, по делитесь опытом, господа графоманы из Gorod48.
Вася
10 января 2017 г., 20:50
Петя.,
Оно его украло ...
один труп не от тубика умер
10 января 2017 г., 20:36
Он с третьего этажа свалился, насмерть
Все комментарии (6)
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