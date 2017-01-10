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НовостиОбщество

Липчанин просит штрафовать вейперов

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0
10 января 2017 г., 09:35
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Липчанин просит штрафовать вейперов

И приравнять парение к курению.

Пользователь сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» Сергей Фабричных считает, что в Липецке нужно штрафовать поклонников вейпинга. Это модное течение, связанное с употреблением аналогов электронных сигарет. В процессе курения (или парения, как его называют сами потребители продукции) от вейпера исходят клубы пара. Впрочем, смена дыма со смолами на пар с ароматизаторами мало интересует протестующих.

- Нужно срочно внести изменения в Кодекс об административных нарушениях Липецкой области. Стоит считать курение «электронной сигареты» обычным курением и запретить в общественных местах. На это нарушение строит обратить внимание сотрудникам полиции во время патрулирования Верхнего парка, - считает автор инициативы.

Предложение о штрафах для вейперов в Липецке будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 29 января. Если к этому сроку идея наберет свыше 500 положительных откликов, то она поступит на рассмотрение в отраслевые органы власти Липецка.

По информации УМВД России по Липецкой области, штраф за курение на детских площадках составляет от 2 до 3 тысяч рублей. Установлена ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в процесс курения от 1 до 2 тысяч, а если с сигаретой замечены родители или законные представители ребенка, им придется заплатить до 3 тысяч рублей. За курение в общественных местах липчане могут отдать от 500 до 1,5 тысяч рублей.
Теги новости: Предложение, инициатива, курение
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Сергей 13
10 января 2017 г., 10:42
Блестящая идея!А ещё к каждому нужно приставить гвардейца,и если чел. случайно выпустил газы,то на пару месяцев на исправительные работы,каждый кретин считает своим долгом высказать очередную чушь.За время существования "портала"не слышал ни одной полезной идеи,толку от подобных оригиналов 0,если только на мыло их переработать.
зануда
10 января 2017 г., 10:22
а ничо так клэптон намотан, красиво...
лип
10 января 2017 г., 10:15
про секс пишите, а то читать не интересно
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