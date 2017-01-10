Липчанин просит штрафовать вейперов

И приравнять парение к курению.Пользователь сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» Сергей Фабричных считает, что в Липецке нужно штрафовать поклонников вейпинга. Это модное течение, связанное с употреблением аналогов электронных сигарет. В процессе курения (или парения, как его называют сами потребители продукции) от вейпера исходят клубы пара. Впрочем, смена дыма со смолами на пар с ароматизаторами мало интересует протестующих.
- Нужно срочно внести изменения в Кодекс об административных нарушениях Липецкой области. Стоит считать курение «электронной сигареты» обычным курением и запретить в общественных местах. На это нарушение строит обратить внимание сотрудникам полиции во время патрулирования Верхнего парка, - считает автор инициативы.
Предложение о штрафах для вейперов в Липецке будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 29 января. Если к этому сроку идея наберет свыше 500 положительных откликов, то она поступит на рассмотрение в отраслевые органы власти Липецка.
По информации УМВД России по Липецкой области, штраф за курение на детских площадках составляет от 2 до 3 тысяч рублей. Установлена ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в процесс курения от 1 до 2 тысяч, а если с сигаретой замечены родители или законные представители ребенка, им придется заплатить до 3 тысяч рублей. За курение в общественных местах липчане могут отдать от 500 до 1,5 тысяч рублей.