В Липецке за одну ночь выпало 70 см снега

Пара дней сделали 1/5 месячной нормы осадков.

Только за одну ночь с 7 на 8 января 2017 года синоптики Липецка зафиксировали осадки в 5,8 мм. Это по данным метеорологов Липецкого гидрометеоцентра была самая снежная с начала года.Если 5,8 мм — это показатели деятельности природы для специалистов (аппарат учитывает сухой снег), то рядовому гражданину куда более понятна цифра в 70 сантиметров снега. Именно так Липецк замело в Рождество, рассказали в центре GOROD48. Вместе с тем синоптики уточняют, что и такой показатель для нашего города далеко не рекорд. Так, с начала 2010-х в Липецке отмечалось и полтора метра снега.Стоит заметить, что месячная норма осадков для января в Липецке составляет 38 мм. А только с 6 по 8 января в городе выпало в общей сложности почти 8 мм. Или 21% от месячной нормы. При этом специалисты указывают, что подобные снегопады — обычная стандартная липецкая зима.