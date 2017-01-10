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НовостиОбщество

«Им что теперь умирать от голода...»

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0
10 января 2017 г., 14:11
10
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«Им что теперь умирать от голода...»

Запой липчанина угрожает жизни его родных?

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«Им что теперь умирать от голода...»
В редакцию GOROD48 обратилась жительница Липецка Мария. Молодая неравнодушная мама обеспокоена судьбой своих соседей по дому №11б на улице Опытная. Впрочем, и судьбой своей семьи тоже: в квартире рядом с ней живет семья с инвалидами, где одна из женщин вполне может включить газ.

- Сегодня утром я начала стучаться буквально во все двери органов опеки Липецка. Дело в том, что мои соседки — инвалиды: мать прикована к постели, а дочь страдает психическими расстройствами. Их опекун Сергей — сын и, соответственно, брат беспомощных женщин. Но мужчина начал бурно отмечать новогодние праздники еще в декабре и сейчас все никак не может прекратить возлияния, - говорит Мария.

После звонка в органы опеки в дом на Опытной станции приехали сотрудники ведомства. Им предстояло оценить ситуацию. А получить массу неизгладимых впечатлений здесь явно можно: резкий запах бьет в нос и режет глаза, в квартире полный бардак, женщины-инвалиды брошены на произвол судьбы и жутко голодны. Тем временем опекун Сергей царственно возлёживает на кровати в практически бессознательном состоянии.

- Я очень беспокоюсь за свою соседок. Мало того, что они сидят голодные и беспомощные, Светлана может в силу недуга может включить газ, и весь дом взлетит на воздух. Кроме того, кругом антисанитария. Только отказавшиеся представиться мне сотрудницы опеки так не посчитали: якобы, жить можно. Они пообещали вызвать опекуну врача, для того, чтобы ему поставили «постпраздничную» капельницу. Женщин могут забрать в больницу или кризисный центр, но я не уверена, что семья даст согласие, - предполагает Мария.

А пока единственная подмога брошенных на произвол запоя родственников — Мария. Девушка сейчас сварит им макароны с сосисками и покормит, но не понимает, почему чиновники бросили женщин фактически умирать. По ее словам, социальные работницы старательно пропустили мимо ушей то, что одна из женщин жаловалась на сильный голод.

В Правобережном отделе опеки и попечительства администрации Липецка ситуацию подтвердили, но уточнили, что опекун так повел себя впервые примерно за пять лет шефства над родственницами. Во время выезда на место сотрудницы ведомства провели с ним беседу, мужчина, ранее стоявший на учете в наркологии, пообещал, что сам справиться с ситуацией. Проехать в наркологию загулявший мужчина отказался. Категорическое «нет» на предложение помощи ответила и мать семейства.

- Ситуация не настолько критична, чтобы принимать экстренные меры в виде лишения права опекунства. Тем более, что это далеко не самый простой выход из положения: на очереди в интернат такие люди у нас стоят годами. Главное, что сейчас женщины живы и здоровы, в холодильнике есть хоть какая-то еда. Состояние инвалидов оценят медики. В курс ситуации будет поставлен и участковый, - утверждают в отделе опеки (попечительства) в отношении отдельных категорий совершеннолетних граждан администрации Липецка. - Мы надеемся, что семья справится с временными трудностями.
Теги новости: Жалоба, обращение, опека
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56
10 января 2017 г., 15:16
ужас так жить...
добрый день ёпть
10 января 2017 г., 15:12
справиться с временными трудностями???...да хватит пургу уже дуть в уши людям бездари...целый государственный орган де факто сам давно уже инвалид судя по последним событиям за прошедший год...что вы там делаете в этом органе дротисты?
гость
10 января 2017 г., 15:00
Конечно опеке пох, а вы как хотели?В статье же русским языком написано что в интернат надо ещё попасть. А зачастую без взятки от родни никакого интерната.Да и сами опека это только с бабок по деревням развозить кубики бульонные раза в три дороже магазинной цены.Им же тоже жить надо. Я не говорю о честных людях, стемящихся действительно помочь.
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