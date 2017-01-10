Полицейский спас женщину и двух детей от неминуемой смерти

Участковый уполномоченный ОМВД России по Елецкому району лейтенант Руслан Загрядских спас женщину и двух детей от отравления угарным газом.
Оперативный дежурный ОМВД направил к дому участкового Руслана Загрядских. Полицейский опросил жильцов дома и установил, что в квартире мог произойти несчастный случай
Не дожидаясь приезда бригады МЧС, которая должна была вскрыть металлическую дверь, Руслан Загрядских вместе с прохожими приставил к окну квартиры лестницу, взял лом, поднялся на высоту второго этажа и вскрыл окно. Через него полицейский попал в квартиру, где нашел всех ее жильцов в бессознательном состоянии.
Женщины и ребенок были доставлены в больницу с диагнозом "Отравление угарным газом". Позже стало ясно, что в квартире было неисправно газовое оборудование.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 40-летний Руслан Заградских служит в органах внутренних дел с февраля 2000 года, в должности участкового уполномоченного полиции ОМВД России по Елецкому району с 5 сентября 2014 года.