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НовостиПроисшествия

Полицейский спас женщину и двух детей от неминуемой смерти

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10 января 2017 г., 12:14
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Участковый уполномоченный ОМВД России по Елецкому району лейтенант Руслан Загрядских спас женщину и двух детей от отравления угарным газом.

Вчера в 11.15 в Дежурную часть ОМВД России по Елецкому району поступило сообщение жительницы станции Телегино, что из соседней квартиры дома 6 на улице Железнодорожная слышен плач грудного ребенка.  На стук в дверь квартиры, в которой живут  48-летняя женщина, ее 20-летняя дочь и пятимесячный внук, никто не реагировал.

Оперативный дежурный ОМВД направил к дому участкового Руслана Загрядских. Полицейский опросил жильцов дома и установил, что в квартире мог произойти несчастный случай

Не дожидаясь  приезда бригады МЧС, которая должна была вскрыть металлическую дверь, Руслан Загрядских вместе с прохожими приставил к окну квартиры лестницу, взял лом, поднялся на высоту второго этажа и вскрыл окно. Через него полицейский  попал в квартиру, где нашел всех ее жильцов в бессознательном состоянии.

Женщины и ребенок были доставлены в больницу с диагнозом "Отравление угарным газом". Позже стало ясно, что в квартире было неисправно газовое оборудование.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 40-летний Руслан Заградских служит в органах внутренних дел с февраля 2000 года, в должности участкового уполномоченного полиции ОМВД России по Елецкому району с 5 сентября 2014 года.

Теги новости: пожар, полиция
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