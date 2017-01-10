Искать:
10
Вторник, 10 января 2017 г.15:26
Авторизация
Для входа используйте аккуант любого из сайтов:
Логин
Пароль
Забыли пароль?
Или войдите через социальные сети
Еще не зарегистрированы ни на одном из сайтов? Зарегистрироваться
Авторизация
Регистрация
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:

Фактом авторизации, Вы принимаете условия Пользовательского соглашения и даете своё согласие на обработку персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных Политикой конфиденциальности.
НовостиПозиTиV

Что приключилось с вами в новогодние праздники?

Рекомендую
0
10 января 2017 г., 14:57
1
224
Изменить шрифт
Что приключилось с вами в новогодние праздники?

Мы ждали ярких рассказов о бурных выходных.

Смотреть видео
Что приключилось с вами в новогодние праздники?
Ведь целую неделю можно было отдыхать, есть оливье и устроить незабываемые приключения. Правда, оказалось, что в Липецке это не так просто. Многие горожане предпочли совсем не выходить из дома. Но были и те, кто провел время с пользой. 

Теги новости: Говорит Липецк
Версия для печати Вставить в блог
Скопируйте код в ваш блог. Форма будет выглядеть вот так:
Система Orphus
Вставить в блог
Версия для печати

Новости в рубрике

Игры для взрослых
04.01.2017 09:36:33

Новости по теме

Ради чего вы готовы отказаться от мяса?
Ради чего вы готовы отказаться от мяса?
01.11.2016 15:18:08
33
3471
Липчанам не до шуток
Липчанам не до шуток
08.11.2016 16:20:17
6
1844
Вы высыпаетесь?
Вы высыпаетесь?
15.11.2016 15:43:24
9
2618
Чего вы хотите прямо сейчас - в эту минуту?
Чего вы хотите прямо сейчас - в эту минуту?
22.11.2016 12:24:20
11
1433
Липчане не мыслят жизнь без работы
Липчане не мыслят жизнь без работы
29.11.2016 11:13:43
13
2118
Ваши комментарии
Добавить комментарий
Тихомир и Райковский из Чаплыгина
10 января 2017 г., 15:12
А мы весело отмечали год петуха в новогоднюю ночь долбили друг другу очко кукарекали на всю агрегатсую общагу
Все комментарии (1)
2017 © ООО «Курс». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Все права защищены. 
Телефоны редакции: (4742) 35-72-96, 35-72-91, 35-72-92
Адрес редакции: 398059, Липецк, пл. Победы, д. 8, email: boss@gorod48.ru.

Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия.
При любом использовании материалов GOROD48.ru активная ссылка (hyperlink) на источник обязательна.
Если вы обнаружили ошибки в тексте или неточности — сообщите нам о них.
Липецк: новости; справочник Липецка.
По вопросам размещения рекламы на сайте пишите нам на info@pridemedia.ru или свяжитесь с нашим менеджером в Липецке (4742) 74-08-08 и 77-43-95.
Партнеры:
Подписаться на Липецкие новости
Добавить в избранное
Мобильная версия сайта
Реклама

Рейтинг@Mail.ru
Сопровождение и развитие портала - Интаро