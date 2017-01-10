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Что приключилось с вами в новогодние праздники?
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0
10 января 2017 г., 14:57
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Мы ждали ярких рассказов о бурных выходных.
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Что приключилось с вами в новогодние праздники?
Ведь целую неделю можно было отдыхать, есть оливье и устроить незабываемые приключения. Правда, оказалось, что в Липецке это не так просто. Многие горожане предпочли совсем не выходить из дома. Но были и те, кто провел время с пользой.
Теги новости:
Говорит Липецк
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<div style="background:#fff; border:1px solid #bdbdbd;"><table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" style="width:420px; margin:10px;"><tr valign="top"><td width="170"><a target="_blank" href="/"><img src="http://gorod48.ru/bitrix/templates/gorod48/images/logo.jpg" width="150" height="45" style="border:none;" /></a></td><td><div style="margin-bottom:5px;"><a href="http://gorod48.ru/news/423895/" style="font:14px/16px Arial; color:#339900;">Что приключилось с вами в новогодние праздники?</a></div><div><a href="http://gorod48.ru/news/423895/" style="font:12px/14px Arial; color:#000000; text-decoration:none;">Мы ждали ярких рассказов о бурных выходных.</a></div><div><a href="http://gorod48.ru/news/423895/" style="font:12px/14px Arial;">Подробнее...</a></div></td></tr></table></div>
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Что приключилось с вами в новогодние праздники?
Мы ждали ярких рассказов о бурных выходных.
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Ваши комментарии
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Тихомир и Райковский из Чаплыгина
10 января 2017 г., 15:12
А мы весело отмечали год петуха в новогоднюю ночь долбили друг другу очко кукарекали на всю агрегатсую общагу
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