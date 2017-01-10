Что приключилось с вами в новогодние праздники?

Мы ждали ярких рассказов о бурных выходных.

Ведь целую неделю можно было отдыхать, есть оливье и устроить незабываемые приключения. Правда, оказалось, что в Липецке это не так просто. Многие горожане предпочли совсем не выходить из дома. Но были и те, кто провел время с пользой.