В аудитории вуза нашли тело преподавателя

Страшная находка пришлась на долю уборщицы.Как сообщает «Петербургский дневник», труп педагога 1952 года рождения нашли в здании Государственного университета аэрокосмического приборостроения в Санкт-Петербурге.
Тело 64-летнего мужчины с признаками самоубийства было найдено уборщицей в одной из аудиторий. Предполагаемый самоубийца не оставил предсмертной записки на месте происшествия.
На данный момент труп направлен в морг для установления причины смерти. Следствие считает, что мужчина ушел из жизни добровольно.