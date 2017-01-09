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НовостиВ России

В аудитории вуза нашли тело преподавателя

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0
09 января 2017 г., 13:27
42
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В аудитории вуза нашли тело преподавателя

Страшная находка пришлась на долю уборщицы.

Как сообщает «Петербургский дневник», труп педагога 1952 года рождения нашли в здании Государственного университета аэрокосмического приборостроения в Санкт-Петербурге.

Тело 64-летнего мужчины с признаками самоубийства было найдено уборщицей в одной из аудиторий. Предполагаемый самоубийца не оставил предсмертной записки на месте происшествия.

На данный момент труп направлен в морг для установления причины смерти. Следствие считает, что мужчина ушел из жизни добровольно.
Теги новости: Труп, тело
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