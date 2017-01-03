Больше 8,5 тысячи липчан заболели ОРВИ и гриппом за неделю

Как сообщает пресс-центр Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, за прошедшую неделю среди жителей Липецкой области было зарегистрировано 8518 случаев гриппа и ОРВИ, показатель заболеваемости совокупного населения превысил эпидпорог на 25,5%, при этом 67% всех случаев по области были зарегистрированы среди жителей Липецка (5726 случаев ОРВИ и гриппа, эпидпорог превышен на 21%). В структуре лабораторно подтвержденных случаев гриппа в 99% случаев выявляется вирус подтипа A(H3N2).По данным мониторинга посещаемости образовательных учреждений из-за отсутствия более 20% учащихся по причине гриппа и ОРВИ приостановления воспитательного процесса в ДОУ и образовательного процесса в ВУЗах области не требуется, в школах области – новогодние каникулы.В связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией по гриппу и ОРВИ в области продолжается комплекс противоэпидемических ограничительных мероприятий, введенный постановлениями главного государственного санитарного врача по Липецкой области и его заместителей по административным территориям «О мерах по купированию подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ» на 13 административных территориях (г. Липецке, г. Ельце, Воловском, Добринском, Добровском, Долгоруковском, Елецком, Задонском, Краснинском, Лебедянском, Липецком, Тербунском, Усманском районах).Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Липецкой области.Управление Роспотребнадзора по Липецкой области обращает внимание населения на недопустимость самолечения, особенно опасно это для лиц с хронической патологией сердечно-сосудистой, бронхо-легочной, эндокринной систем, беременных женщин, маленьких детей и пожилых лиц.Родители! Ни в коем случае не отправляйте заболевших детей в детский сад, на новогодние культурно-массовые мероприятия.При появлении симптомов ОРВИ или гриппа, ухудшении самочувствия необходимо обязательно обращаться за медицинской помощью, вызовите врача на дом, чтобы получить рекомендации по лечению. Для скорейшего выздоровления выполняйте все назначения врача и принимайте препараты, особенно антивирусные, строго по схеме. Лечение необходимо начинать уже с первых часов болезни и пройти полный курс приема препаратов, даже если Вам кажется, что Вы уже здоровы.Больной должен оставаться дома, по возможности, в течение 7 дней от начала заболевания, соблюдать постельный режим и меры личной повседневной гигиены (в т.ч. пользоваться одноразовыми носовыми платками). Контакты больного ОРВИ/гриппом с другими людьми (особенно с детьми первых лет жизни, пожилыми, беременными, лицами с хроническими заболеваниями) должны быть максимально ограничены. Изоляция больного в отдельной комнате, использование лицевых масок (марлевых повязок) для членов семьи заболевшего, частое проветривание (в холодное время года рекомендуется проветривать 3–4 раза в день по 15–20 минут, не допуская, однако снижения температуры воздуха в комнате ниже 20°С) и влажная уборка помещения, где находится больной – все это неотъемлемая часть профилактических мероприятий.Снизить риск заражения респираторной инфекцией поможет соблюдение простых мер профилактики: нужно по возможности избегать контакта с людьми, больными гриппом и ОРВИ; лицам из групп риска (беременные, лица моложе 6 лет и старше 65 лет и др.) при посещении мест массового скопления людей необходимо использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски); следует прикрывать рот и нос салфеткой/платком при кашле, чихании; часто мыть руки; по рекомендации врача использовать препараты и средства, повышающие иммунитет.Соблюдайте меры профилактики и будьте здоровы.