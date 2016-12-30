Липецкий центр допобразования стал первым на всероссийском конкурсе

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Финал конкурса состоялся в Москве.

В Москве подведены итоги Всероссийского открытого конкурса организаций (учреждений) дополнительного образования детей технической направленности».Как сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области, в конкурсе принимали участие государственные и негосударственные организации (учреждения) дополнительного образования детей всех видов и типов, реализующие дополнительные общеобразовательные программы технической направленности.Финал конкурса состоялся в Москве, в Федеральном центре технического творчества учащихся. Публичная защита на финале Конкурса включала в себя защиту программы развития организации дополнительного образования детей и демонстрацию фильма или презентации, ответы на вопросы членов жюри.На очной защите в Московскром государственном университете «СТАНКИН» Ирина Малько – директор Центра дополнительного образования Липецкой области представила программу развития технического творчества и рассказала о деятельности Центра. По итогам конкурса, Центр награжден дипломом лауреата I степени.Всероссийский открытый конкурс организаций (учреждений) дополнительного образования детей технической направленности проводился Федеральным центром технического творчества учащихся Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный технологический университет «СТАНКИН» совместно с федеральным государственным автономным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования «Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования».Целью конкурса являлось выявление, поддержка и распространение успешного опыта инновационной деятельности организаций (учреждений) дополнительного образования детей в субъектах России. Конкурс включал в себя: программу развития организации (учреждения), реализующую дополнительные общеобразовательные программы технической направленности; видеофильм или презентацию о деятельности организации (учреждения), реализующую дополнительные общеобразовательные программы технической направленности.