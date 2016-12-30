Новогодние каникулы-2017 — отмечаем выходные весело! Карта праздника

﻿Провести длинные зимние выходные весело и задорно смогут и дети, и взрослые. Мы в свою очередь подготовили для вас «карту праздника», которая поможет проложить свой собственный маршрут развлечений.

30 декабря

Уже накануне Нового года дети смогут погрузиться в сказочную атмосферу. Так, Липецкий государственный театр кукол ждет ребят в 10.00 и 13.00 на новогоднее представление «Сказка в сказке» и спектакль «Морозко». В этот же день в 13.00 стартуют ледовые представления в СК «Звездный» - липчан приглашают на сказку с участием артистов Московского цирка на льду «Новогодние приключения Маши и Вити». Кроме театрализованного действа здесь можно будет поводить хоровод, встретиться со сказочными героями. Свою программу для детей от 3 до 10 лет подготовила Липецкая областная детская библиотека — в 11.00 и 15.00 здесь состоится «Новогодний книжный бал». Дворец культуры «Сокол» организует сказочный новогодний утренник с Дедом Морозом, Снегурочкой и шоу-программой для детей. Он состоит из двух частей — игровой программы «Как Соловей-разбойник добрым стал» и музыкального шоу-спектакля «Новогодние выкаблучки, или как Иван царство спасал». Зрителей и участников ждут в 10.00 и 13.00. А чуть позже, в 17.00, здесь состоится танцевальное шоу для детей и взрослых «В стране чудес». Городской Дом молодежи приглашает на новогоднее представление для детей «Сказ про Новый год и богатырский поход». Большую программу предлагают в Городском ДК: В программе новогодний спектакль «Новогодние приключения Домовёнка Кузи»,новогодний хоровод у ёлочки «За семью замками» и новогоднее цирковое шоу. Начало в 10.00, 13.00 и 15.00. В ДК «Рудник» днем, в 11.00 пройдет представление «Приключения под Новый год», а в 18.00 здесь ждут всех желающих на вечер для тех, кто не считает годы и любит танцевать «Новогодний каламбур». В Парке Победы в 13.00 и 16.00 будет открыта Мастерская Деда Мороза, в 12.00 и 17.00 здесь ждут гостей на игровую программу «Волшебство новогоднего леса» или «Раз иголка, два иголка – будет елочка», а в 18.00 начнутся Новогодние забавы на льду.

31 декабря

Главная новогодняя елка города по традиции пройдет в городском дворце молодежи «Октябрь». Маленьких зрителей здесь будет ждать в 10.00, 13.00 и 15.00 яркое музыкально-хореографическое шоу «Сказ про новый год и богатырский поход». Новогоднее представление в ГДМ «Октябрь» предназначено для всей семьи: это и музыкальная сказка, и яркое световое шоу, и юмор, и цирковые и хореографические номера. Липецкий зоопарк приглашает увидеть показательные кормления "Зимний рацион питомцев зоопарка" в Зимнем саду с 14.00 до 14.30. В Парке Победы вновь откроется творческая мастерская Деда Мороза — в 13.00 и 16.00, кроме того, в 16.00 начнется праздничная программа «Волшебство стучится в дверь…», где пройдет награждение призами победителя оригинального письма для Деда Мороза. А в 18.00 здесь вновь приглашают на каток на Новогодние забавы на льду. В Детском парке «Сказка» в 12.00 дети смогут поучаствовать в традиционном новогоднем утреннике с Дедом Морозом и Снегурочкой, конкурсами и призами.

После боя курантов, в 01.00 в Липецке начнутся новогодние дискотеки на снегу. Программы для гостей готовят все дома и дворцы культуры областного центра. Танцевальные марафоны продлятся до 03.00 утра. Гостей встретят Деды Морозы, Снегурочки и другие сказочные персонажи. На танцевальных площадках ждут всех желающих.

1 января

Этот день для липчан будет днем релакса и покоя. Разве, что кинотеатры приглашают на показы новых фильмов, парки — просто отдохнуть и расслабиться. Правда, в Липецком зоопарке также устроят показательные кормления «Зимний рацион питомцев зоопарка» с 14.00 до 14.30 в Зимнем саду, а у входа в зоопарк организуют катание на пони или санях. Вечером, с 20.00 до 20.45 в СК «Звездный» будет организовано новогоднее массовое катание.

2 января

После небольшой передышки и новогоднего оливье культурно-развлекательная жизнь вновь начинает бить ключом. В Липецком государственном академическом театре драмы им. Л. Толстого в 10.30 пройдет спектакль для детей «Царевна-лягушка», а в 19.00 здесь ждут зрителей старше 16 лет на постановку «Изрядный Сирокко» К. Гольдони. В кукольном театре представления пройдут в 10.00, 13.00 и 16.00 — ребята побывают на новогоднем празднике «Сказка в сказке» и спектакле «Морозко». Областной центр культуры, народного творчества и кино приглашает детей и их родителей на театрализованное представление «Сказочные приключения Нового Года» в 10.00, 12.00 и 14.00. По окончании театрализованного представления Дед Мороз и Снегурочка пригласят всех, кто верит в чудеса, к новогодней елке, чтобы зажечь на ней волшебные огоньки. В ДК «Рудничный» в 11.00 и 13.00 пройдет представление для детей «Приключения под новый год», а в 18.00 - гуляние у елки с Дедом Морозом и Снегурочкой с играми и конкурсами. Дворец культуры "Сокол" вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой приглашает детей и взрослых на новогодние спектакли и утренники в 10.00 и 13.00, где пройдут детская игровая программа у елки «Как Соловей-разбойник добрым стал» и спектакль «Новогодние выкаблучки, или как Иван царство спасал». В Городском Дворце культуры ждут на новогодний спектакль "Новогодние приключения Домовёнка Кузи",новогодний хоровод у ёлочки "За семью замками" и новогоднее цирковое шоу. Городской дворец молодежи «Октябрь» приглашает на спектакль «Сказ про Новый год и богатырский поход». В здании выставочного проекта Липецкого музея народного и декоративно-прикладного искусства по предварительным заявкам в 11.00 можно попасть на мастер-класс по лепке из марципана новогодней композиции, в 13.00, 14.00, 15.00 на экскурсию «Шоколадная сказка», а в 16.00 — на экскурсию «Тайны шоколада». В Липецком зоопарке продолжатся показательные кормления в Зимнем саду с 14.00 до 14.30. На центральной площади парка «Быханов сад» с 12:00 будут проходить игровые программы, как для детей, так и для взрослых! Так, первым будет новогодний детский утренник «Новогодние картинки». В Липецкой областной детской библиотеке в 11.00 и 15.00 пройдет театрализованное представление «Новогодний книжный бал». В Парке Победы в 12.00 начнется детская игровая программа «Новогодний переполох» В детском парке «Сказка на новогодний утренник также ждут маленьких липчан в 12.00. «Новогодние приключения Маши и Вити» - сказка на льду с участием артистов Московского цирка на льду. Ее можно увидеть в СК «Звездный» в 13.00 и 16.00.

3 января

В Липецком государственном академическом театре драмы им. Л. Толстого в 10.30 и 13.30 организуют два новогодних представления для детей со спектаклем «Царевна-лягушка», а в 19.00 здесь ждут зрителей старше 16 лет на постановку «Изрядный Сирокко» К. Гольдони. В кукольном театре представления пройдут в 10.00, 13.00 и 16.00 — ребята побывают на новогоднем празднике «Сказка в сказке» и спектакле «Морозко». Областной центр культуры, народного творчества и кино приглашает детей и их родителей на театрализованное представление «Сказочные приключения Нового Года» в 10.00, 12.00 и 14.00. По окончании театрализованного представления Дед Мороз и Снегурочка пригласят всех, кто верит в чудеса, к новогодней елке, чтобы зажечь на ней волшебные огоньки. СК «Звездный» вновь ждет зрителей на сказку на льду «Новогодние приключения Маши и Вити» в 13.00 и 16.00. Липецкая областная детская библиотека приглашает детей от 3 до 10 лет на театрализованные представления «Новогодний книжный бал» в 11.00 и 15.00. Ребят ждет веселая программа с любимыми литературными персонажами. В ДК «Сокол» еще раз покажут программу «Как Соловей-разбойник добрым стал» и музыкальный шоу-спектакль «Новогодние выкаблучки, или как Иван царство спасал». Городской дворец молодежи «Октябрь» приглашает на спектакль «Сказ про Новый год и богатырский поход». Филиал Дома музыки ДК «Студеновский» приглашает на новогодний утренник «В гостях у сказки». В Парке Победы в 12.00 пройдет детская игровая программа «Новогодний переполох», а парк «Быханов сад» приглашает в 12.00 на семейный праздник «В гостях у Деда Мороза». Детский утренник в 12.00 с участием Деда Мороза и Снегурочки подготовили и в детском парке «Сказка». В здании выставочного проекта Липецкого музея народного и декоративно-прикладного искусства по предварительным заявкам в 11.00 можно попасть на мастер-класс по лепке из марципана новогодней композиции, в 13.00, 14.00, 15.00 на экскурсию «Шоколадная сказка», а в 16.00 и 18.00 — на экскурсию «Тайны шоколада». В основном здании музея в 11.00 планируется провести мастер-класс по изготовлению снеговичка в технике «папье-маше», правда, необходима предварительная запись. В Липецком зоопарке продолжатся показательные кормления в Зимнем саду с 14.00 до 14.30. Кроме того, в этот день в Зимнем саду с 12.00 до 15.00 здесь же пройдет выставка контактных животных с возможностью сделать новогодние фото.

4 января

Если кто-то не успел посетить представления и елки в предыдущие дни — у вас еще есть шанс на них попасть! В Липецком государственном академическом театре драмы им. Л. Толстого в 10.30 и 13.30 организуют два новогодних представления для детей со спектаклем «Царевна-лягушка», а в 19.00 здесь ждут зрителей старше 16 лет на постановку «Изрядный Сирокко» К. Гольдони. Яркую программу подготовили в Липецком драматическом театре — в 10.00, 13.00 и 16.00 здесь пройдет новогодний карнавал у елки и премьера сказки «Как Настенька чуть Кикиморой не стала» - о домовом, добрых делах, капризных девочках и зловредной Бабе — Яге. В кукольном театре представления пройдут в 10.00, 13.00 — ребята побывают на новогоднем празднике «Сказка в сказке» и спектакле «Морозко». Областной центр культуры, народного творчества и кино приглашает детей и их родителей на театрализованное представление «Сказочные приключения Нового Года» в 10.00, 12.00 и 14.00. По окончании театрализованного представления Дед Мороз и Снегурочка пригласят всех, кто верит в чудеса, к новогодней елке, чтобы зажечь на ней волшебные огоньки. Городской дворец молодежи «Октябрь» приглашает на спектакль «Сказ про Новый год и богатырский поход». Липецкая областная детская библиотека приглашает детей на театрализованные представления «Новогодний книжный бал» в 11.00 и 15.00. СК «Звездный» ждет зрителей на сказку на льду «Новогодние приключения Маши и Вити» в 13.00. Кроме того, с 20.00 до 20.45 здесь состоятся новогодние массовые катания. В Липецком доме музыки в 15.00 состоится концерт Липецкого джазового оркестра «Джазовый серпантин». В здании выставочного проекта Липецкого музея народного и декоративно-прикладного искусства по предварительным заявкам в 11.00 ждут на мастер-класс по росписи новогодних пряников, после чего здесь также будут организованы экскурсии «Шоколадные сказки и тайны шоколада», а в основном здании музея планируется провести мастер-класс по изготовлению петушка в технике «папье-маше». В Липецком зоопарке продолжатся показательные кормления в Зимнем саду с 14.00 до 14.30. Парк «Быханов сад» приглашает в 12.00 поучаствовать в состязаниях «Забавы Снежной королевы», а детский парк «Сказка» вновь организует новогодние утренники с играми и конкурсами.

5 января

И вновь часть культурной программы продолжает предыдущие дни. В Липецком государственном академическом театре драмы им. Л. Толстого в 10.30 и 13.30 пройдет спектакль «Царевна-лягушка», а в 19.00 здесь ждут зрителей старше 16 лет на постановку «Изрядный Сирокко» К. Гольдони. В Липецком драматическом театре в 10.00, 13.00 и 16.00 пройдет новогодний карнавал у елки и премьера сказки «Как Настенька чуть Кикиморой не стала» - о домовом, добрых делах, капризных девочках и зловредной Бабе — Яге. В кукольном театре представления пройдут в 10.00, 13.00 и 16.00 — ребята побывают на новогоднем празднике «Сказка в сказке» и спектакле «Морозко». Областной центр культуры, народного творчества и кино приглашает детей и их родителей на театрализованное представление «Сказочные приключения Нового Года» в 10.00, 12.00 и 14.00. Сказка на льду «Новогодние приключения Маши и Вити» пройдет в СК «Звездный» в 16.00. Городской дворец молодежи «Октябрь» приглашает на спектакль «Сказ про Новый год и богатырский поход». Новогодний спектакль «Новогодние приключения домовенка Кузи» пройдет в Городском Дворце культуры В Быхановом саду в 12.00 пройдет развлекательная программа «Отдыхаем всей семьей» - «Елкин день». И, конечно, детский парк «Сказка» в 12.00 не оставит посетителей без новогодней программы с Дедом Морозом и Снегурочкой. В Липецком Доме музыки в 12.00 начнется новогоднее представление для детей «Новогодние приключения бременских музыкантов в России», а в 15.00 здесь ждут взрослых ценителей музыки на концерт Липецкого камерного хора «Новогодний калейдоскоп». В Липецком зоопарке продолжатся показательные кормления в Зимнем саду с 14.00 до 14.30. Кроме того, в этот день в Зимнем саду с 12.00 до 15.00 здесь же пройдет выставка контактных животных с возможностью сделать новогодние фото.

6 января

В Липецком государственном академическом театре драмы им. Л. Толстого в 10.30 и 13.30 пройдет спектакль «В гостях у Метелицы». Главная новогодняя елка города в городском дворце молодежи «Октябрь» ждет маленьких зрителей на представление «Сказ про новый год и богатырский поход». В кукольном театре представления пройдут в 10.00, 13.00 и 16.00 — ребята побывают на новогоднем празднике «Сказка в сказке» и спектакле «Морозко». Областной центр культуры, народного творчества и кино приглашает детей и их родителей на театрализованное представление «Сказочные приключения Нового Года» в 10.00, 12.00 и 14.00. Сказка на льду «Новогодние приключения Маши и Вити» пройдет в СК «Звездный» в 13.00. Парк Победы подготовил праздничную программу «В ночь на Рождество…». Начало в 17:00. А в парке «Быханов сад» в 12.00 пройдут зимние забавы «Веселушки-хохотушки». Малышей традиционно в 12.00 ждут в детском парке «Сказка» на новогоднее представление. Театрализованное представление «Новогодний книжный бал» пройдёт в 11.00 и 15.00 в областной детской библиотеке. В Липецком Доме музыки в 15.00 состоится концерт Липецкого симфонического оркестра «Чудеса у елки».

7 января

В кукольном театре представления пройдут в 10.00, 13.00 и 16.00 — ребята побывают на новогоднем празднике «Сказка в сказке» и спектакле «Морозко». Областной центр культуры, народного творчества и кино завершает череду новогодних елок представлением «Сказочные приключения Нового Года» в 10.00, 12.00 и 14.00. В ДК «Рудничный» в 18.00 организуют колядки, хороводы, игры «Под Рождественской звездой». В Липецком зоопарке продолжатся показательные кормления в Зимнем саду с 14.00 до 14.30. Кроме того, в этот день в Зимнем саду с 12.00 до 15.00 здесь же пройдет выставка контактных животных с возможностью сделать новогодние фото. В Парке победы в 17.00 начнется праздничная программа «Путешествие в Рождественскую сказку». А в парке «Быханов сад» в 12.00 липчан ждут на детский утренник «Светлое Рождество». В детском парке «Сказка» маленьких посетителей в 12.00 встретят Дед Мороз и Снегурочка.

8 января

Этот день завершает длинные новогодние выходные. В Липецком государственном академическом театре драмы им. Л. Толстого в 10.30 и 13.30 пройдет спектакль «Серебряное копытце», а в 18.00 — спектакль для взрослых «Изрядный Сирокко». В кукольном театре представления пройдут в 10.00, 13.00 — ребята побывают на новогоднем празднике «Сказка в сказке» и спектакле «Морозко». Парк «Быханов сад» в 12.00 ждет на спортивные состязания «Зимние баталии», а детский парк «Сказка» - на встречу со Снегурочкой и Дедом Морозом. Липецкий дом музыки ждет липчан в 12.00 на концерт ансамбля «Зень «Зеньковские посиделки». В Липецком музее народного и декоративно-прикладного искусства в 17.00 состоится творческий вечер клуба авторской песни «Компания». В Областном центре культуры, народного творчества и кино в 16.00 состоится Рождественский концерт (совместно с Липецкой епархией).