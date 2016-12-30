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НовостиОбщество

В новогодные каникулы липецкий транспорт будет работать в режиме выходного дня

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30 декабря 2016 г., 11:32
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В новогодные каникулы липецкий транспорт будет работать в режиме выходного дня

Департамент транспорта, дорог и благоустройства администрации Липецка информирует о том, что с 1 по 8 января 2017 года в связи с уменьшением пассажиропотока городской транспорт будет работать по расписанию выходного дня с сокращением планового выпуска на маршрутах.

Более подробную информацию можно получить в центральной диспетчерской службе города по телефонам: 31-70-16, 31-80-15.

В ночь с 31 декабря 2016 года на 1 января 2017 года городской пассажирский транспорт будет работать по расписанию буднего дня без увеличения продолжительности работы в ночное время.

Теги новости: транспорт
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Николай
30 декабря 2016 г., 12:01
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