В новогодные каникулы липецкий транспорт будет работать в режиме выходного дня

Департамент транспорта, дорог и благоустройства администрации Липецка информирует о том, что с 1 по 8 января 2017 года в связи с уменьшением пассажиропотока городской транспорт будет работать по расписанию выходного дня с сокращением планового выпуска на маршрутах.

Более подробную информацию можно получить в центральной диспетчерской службе города по телефонам: 31-70-16, 31-80-15.

В ночь с 31 декабря 2016 года на 1 января 2017 года городской пассажирский транспорт будет работать по расписанию буднего дня без увеличения продолжительности работы в ночное время.