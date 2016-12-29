Минтруд сообщает о росте безработицы

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В том числе в Липецкой области

Как сообщает Минтруд России, с 15 по 21 декабря 2016 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, увеличилась на 1,6% и составила 875 939 человек (по состоянию на 14 декабря 2016 года – 862 350 человек).

За этот период снижение численности безработных граждан произошло в г. Москве, Ненецком автономном округе, Республике Ингушетия и Чеченской Республике.

В 81 субъекте Российской Федерации отмечен рост численности безработных граждан, при этом наибольшее увеличение численности безработных граждан наблюдается в Сахалинской, Иркутской, Липецкой, Волгоградской, Тульской, Астраханской областях, Еврейской автономной области, Алтайском, Камчатском, Забайкальском, Ставропольском краях, Удмуртской, Чувашской, Кабардино-Балкарской республиках, республиках Крым, Мордовия, Бурятия, Алтай.