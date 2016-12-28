Департамент образования Липецка с приставкой и.о. возглавил Александр Мочалов

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В должности заместителя начальника департамента образования администрации Липецка он работает с августа 2015 года.



Как сообщает пресс-служба департамента образования Липецка, с 27 декабря заместитель председателя департамента образования администрации города Липецка Александр Мочалов исполняет обязанности председателя департамента образования.Напомним, занимавшего этот пост Евгения Павлова глава Липецка Сергей Иванов назначил своим заместителем. Теперь Евгений Николаевич будет курировать социальный блок: образование, культуру, физическую культуру, спорт.В начале августа 2015 года Александр Мочалов назначен заместителем начальника департамента образования администрации Липецка.Александр Владимирович Мочалов родился 2 декабря 1976 года в селе Новочеркутино Добринского района Липецкой области. Трудовую деятельность в 1993 году начал старшим вожатым Новочеркутинской основной общеобразовательной школы Добринского района Липецкой области. В 1999 году окончил Липецкий государственный педагогический институт, естественно-географический факультет. В 1999 - 2004 годах работал в должности директора Пушкинской средней общеобразовательной школы Добринского района Липецкой области. В 2003 - 2004 годах был депутатом Добринского районного Совета депутатов.С 2004 года Мочалов руководил школой № 23 имени С.В. Добрина города Липецка. А. В. Мочалов является депутатом Липецкого городского Совета депутатов четвертого созыва ( 2010-2015 г.). Был членом двух комиссий Липецкого городского Совета депутатов: по образованию, культуре, спорту и молодёжной политике; по здравоохранению и экологии.Мочалову присвоено почетное звание «Почетный работник общего образования РФ»; награжден Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ, ведомственным знаком отличия Федеральной службы государственной статистики – медалью «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения 2010 года», Почетной грамотой администрации Липецкой области и Липецкого областного Совета депутатов, Почетными грамотами администрации города Липецка и Липецкого городского Совета депутатов, Благодарственным письмом администрации города Липецка и Липецкого городского Совета депутатов.