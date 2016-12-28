Департамент образования Липецка с приставкой и.о. возглавил Александр Мочалов

В должности заместителя начальника департамента образования администрации Липецка он работает с августа 2015 года.
Напомним, занимавшего этот пост Евгения Павлова глава Липецка Сергей Иванов назначил своим заместителем. Теперь Евгений Николаевич будет курировать социальный блок: образование, культуру, физическую культуру, спорт.
В начале августа 2015 года Александр Мочалов назначен заместителем начальника департамента образования администрации Липецка.
Александр Владимирович Мочалов родился 2 декабря 1976 года в селе Новочеркутино Добринского района Липецкой области. Трудовую деятельность в 1993 году начал старшим вожатым Новочеркутинской основной общеобразовательной школы Добринского района Липецкой области. В 1999 году окончил Липецкий государственный педагогический институт, естественно-географический факультет. В 1999 - 2004 годах работал в должности директора Пушкинской средней общеобразовательной школы Добринского района Липецкой области. В 2003 - 2004 годах был депутатом Добринского районного Совета депутатов.
С 2004 года Мочалов руководил школой № 23 имени С.В. Добрина города Липецка. А. В. Мочалов является депутатом Липецкого городского Совета депутатов четвертого созыва ( 2010-2015 г.). Был членом двух комиссий Липецкого городского Совета депутатов: по образованию, культуре, спорту и молодёжной политике; по здравоохранению и экологии.
Мочалову присвоено почетное звание «Почетный работник общего образования РФ»; награжден Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ, ведомственным знаком отличия Федеральной службы государственной статистики – медалью «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения 2010 года», Почетной грамотой администрации Липецкой области и Липецкого областного Совета депутатов, Почетными грамотами администрации города Липецка и Липецкого городского Совета депутатов, Благодарственным письмом администрации города Липецка и Липецкого городского Совета депутатов.