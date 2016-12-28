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НовостиОбщество

Липецких пенсионеров научили работе на компьютере

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28 декабря 2016 г., 11:59
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Липецких пенсионеров научили работе на компьютере
Фото: szn.lipetsk.ru

Пенсионеры и инвалиды, состоящие на социальном обслуживании в центре социальной защиты населения по Липецкому району, посетили бесплатные курсы «Основы компьютерной грамотности для неработающих пенсионеров».

Занятия провели заведующая отделением профессиональной реабилитации центра реабилитации инвалидов и пожилых людей «Сосновый бор» Наталья Кондращук и сотрудники территориального центра.

Курсы вызвали большой интерес у обслуживаемых граждан. Участниками первого занятия, которое проводилось  в актовом зале администрации Липецкого района, стали 49 пенсионеров. Многие из них уже владели азами работы с компьютером благодаря работе, которую проводят социальные работники центра соцзащиты.

Каждый пожилой человек, посещающий курсы компьютерной грамотности, знакомится с основными терминами, узнает об архитектуре персонального компьютера, его функциональных возможностях, получает возможность поупражняться в работе в текстовом редакторе, поисковой системе и т.д. В конце занятия всем присутствующим вручаются иллюстрированные материалы по работе с компьютером, разработанные специалистами «Соснового бора», сообщает управление социальной защиты.

Теги новости: курсы, компьютер,
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