Липецких пенсионеров научили работе на компьютере

Фото: szn.lipetsk.ru

Пенсионеры и инвалиды, состоящие на социальном обслуживании в центре социальной защиты населения по Липецкому району, посетили бесплатные курсы «Основы компьютерной грамотности для неработающих пенсионеров».

Занятия провели заведующая отделением профессиональной реабилитации центра реабилитации инвалидов и пожилых людей «Сосновый бор» Наталья Кондращук и сотрудники территориального центра.

Курсы вызвали большой интерес у обслуживаемых граждан. Участниками первого занятия, которое проводилось в актовом зале администрации Липецкого района, стали 49 пенсионеров. Многие из них уже владели азами работы с компьютером благодаря работе, которую проводят социальные работники центра соцзащиты.

Каждый пожилой человек, посещающий курсы компьютерной грамотности, знакомится с основными терминами, узнает об архитектуре персонального компьютера, его функциональных возможностях, получает возможность поупражняться в работе в текстовом редакторе, поисковой системе и т.д. В конце занятия всем присутствующим вручаются иллюстрированные материалы по работе с компьютером, разработанные специалистами «Соснового бора», сообщает управление социальной защиты.