На площади Петра засияли карета и снеговик

Световую конструкцию включили сегодня вечером.

Как сообщал GOROD48, сегодня на площади Петра смонтировали привезенную из Питера световую конструкцию - волшебную карету запряженную парой лошадей и снеговика. Это совместный подарок липчанам представителей липецкого бизнеса и муниципального предприятия «Липецкгорсвет». Профинансировано приобретение стоимостью в 1 млн. рублей за счет средств спонсоров и МКП. Длина объемной конструкции 6 метров, ширина – 3, высота – 2 метра.Радовать липчан новогоднее украшение будет по крайней мере до середины января, а, возможно, и дольше.