Искать:
27
Вторник, 27 декабря 2016 г.22:03
Авторизация
Для входа используйте аккуант любого из сайтов:
Логин
Пароль
Забыли пароль?
Или войдите через социальные сети
Еще не зарегистрированы ни на одном из сайтов? Зарегистрироваться
Авторизация
Регистрация
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:

Фактом авторизации, Вы принимаете условия Пользовательского соглашения и даете своё согласие на обработку персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных Политикой конфиденциальности.
НовостиОбщество

На площади Петра засияли карета и снеговик

Рекомендую
1
27 декабря 2016 г., 21:12
457
Изменить шрифт
На площади Петра засияли карета и снеговик

Световую конструкцию включили сегодня вечером.

Как сообщал GOROD48, сегодня на площади Петра смонтировали привезенную из Питера световую конструкцию - волшебную карету запряженную парой лошадей и снеговика. Это совместный подарок липчанам  представителей липецкого бизнеса и муниципального предприятия  «Липецкгорсвет». Профинансировано приобретение стоимостью в 1 млн. рублей за счет средств спонсоров и МКП. Длина объемной конструкции 6 метров, ширина – 3, высота – 2 метра.

508xfF1Yc-w.jpg

_X06LHS3JXg.jpg


Радовать липчан новогоднее украшение будет по крайней мере до середины января, а, возможно, и дольше.
Теги новости: световая конструкция, карета
Версия для печати Вставить в блог
Скопируйте код в ваш блог. Форма будет выглядеть вот так:
Система Orphus
Вставить в блог
Версия для печати

Новости в рубрике

«Чувство выздоровления - одно из самых сладостных».
«Чувство выздоровления - одно из самых сладостных».

Популярные новости

В Липецке похоронили жертву ДТП с участием Владимира Мигиты
В Липецке похоронили жертву ДТП с участием Владимира Мигиты
20.12.2016 12:04:38
16
18950
Липчанин умер на пешеходном переходе
Липчанин умер на пешеходном переходе
23.12.2016 17:52:31
36
16223
Семейной паре списали долг в 4 млн рублей
Семейной паре списали долг в 4 млн рублей
20.12.2016 12:49:29
60
11174
Сын бывшего артиста «Казаков России» разбился в Ту-154
Сын бывшего артиста «Казаков России» разбился в Ту-154
26.12.2016 11:31:37
20
11091
Новость дня!
Новость дня!
20.12.2016 08:00:00
9886
Ваши комментарии
Добавить комментарий
2016 © ООО «Курс». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Все права защищены. 
Телефоны редакции: (4742) 35-72-96, 35-72-91, 35-72-92
Адрес редакции: 398059, Липецк, пл. Победы, д. 8, email: boss@gorod48.ru.

Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия.
При любом использовании материалов GOROD48.ru активная ссылка (hyperlink) на источник обязательна.
Если вы обнаружили ошибки в тексте или неточности — сообщите нам о них.
Липецк: новости; справочник Липецка.
По вопросам размещения рекламы на сайте пишите нам на info@pridemedia.ru или свяжитесь с нашим менеджером в Липецке (4742) 74-08-08 и 77-43-95.
Партнеры:
Подписаться на Липецкие новости
Добавить в избранное
Мобильная версия сайта
Реклама

Сопровождение и развитие портала - Интаро