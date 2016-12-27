Китай отправит первый зонд на Марс к 2020 году

Cпециалисты страны планируют изучить технологии для посадки исследовательского аппарата для изучения поверхности МарсаК 2020 году Китай планирует запустить свой первый зонд для исследования Марса, передает Газета.ру со ссылкой на агентство «Синьхуа».
Предполагается, что главной функцией зонда станет проведение исследований и наблюдений на орбите. Зонд также будет изучать астероиды, систему планеты Юпитер.
"Китай намерен предпринять свою первую миссию по исследованию Марса, а также освоить ключевые технологии по выходу на орбиту, посадке и исследованиям поверхности (планеты)", - говорится в обнародованном во вторник докладе, посвященном космической деятельности КНР в 2016 году.
В рамках программы по освоению космоса также планируется увеличить число запусков тяжелых ракет в ближайшие пять лет.