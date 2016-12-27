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НовостиВ мире

Китай отправит первый зонд на Марс к 2020 году

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27 декабря 2016 г., 11:36
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Cпециалисты страны планируют изучить технологии для посадки исследовательского аппарата для изучения поверхности Марса

К 2020 году Китай планирует запустить свой первый зонд для исследования Марса, передает Газета.ру со ссылкой на агентство «Синьхуа».

Предполагается, что главной функцией зонда станет проведение исследований и наблюдений на орбите. Зонд также будет изучать астероиды, систему планеты Юпитер.

"Китай намерен предпринять свою первую миссию по исследованию Марса, а также освоить ключевые технологии по выходу на орбиту, посадке и исследованиям поверхности (планеты)", - говорится в обнародованном во вторник докладе, посвященном космической деятельности КНР в 2016 году.

В рамках программы по освоению космоса также планируется увеличить число запусков тяжелых ракет в ближайшие пять лет.
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