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НовостиОбщество

На уборку снега выехало более 100 единиц спецтехники

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27 декабря 2016 г., 10:16
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На уборку снега выехало более 100 единиц спецтехники

Снегоуборочные машины выехали на улицы еще ночью.

На уборку улиц города от снега в ночную смену вышло 46 единиц спецтехники. Как сообщили в МБУ «Управление благоустройства Липецка», еще с 9 вечера машины выехали на подметание и вывоз, а как только начался снегопад, несколько бригад было отправлено на обработку дорог пескосоляной смесью.

В настоящий момент в городе работает 72 машины, продолжают обрабатывать дороги. Первоочередное внимание уделяется спускам и подъемам, центральным магистралям и местам остановки общественного транспорта, передает пресс-служба администрации Липецка.

Теги новости: снегопад
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Ха-ха!
27 декабря 2016 г., 11:00
Вот, как раз, именно на этой тропинке, трактор нужнее всего!
Гость
27 декабря 2016 г., 10:55
Утром техники не было с 7 - 8 часов ,может потом вышла.
гостья
27 декабря 2016 г., 10:32
и где же они?
Все комментарии (4)
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