На уборку снега выехало более 100 единиц спецтехники

Снегоуборочные машины выехали на улицы еще ночью.

На уборку улиц города от снега в ночную смену вышло 46 единиц спецтехники. Как сообщили в МБУ «Управление благоустройства Липецка», еще с 9 вечера машины выехали на подметание и вывоз, а как только начался снегопад, несколько бригад было отправлено на обработку дорог пескосоляной смесью.

В настоящий момент в городе работает 72 машины, продолжают обрабатывать дороги. Первоочередное внимание уделяется спускам и подъемам, центральным магистралям и местам остановки общественного транспорта, передает пресс-служба администрации Липецка.