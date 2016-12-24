Липецкая вечЁрка: 23 декабря

Похищение девушки, чек новогоднего меню и новые торговые центры.Представляем вашему вниманию обзор самых интересных событий Липецка и региона по мнению интернет-пользователей в пятницу, 23 декабря.
Самый активный отклик вызвала новость о похищении девушки. Пару раз ее все же удалось увезти.
Не менее интересно липчанам узнать, сколько же они потратят на новогодний стол. Ну, согласно подсчетам чиновников, конечно.
Альтернативная реальность на ждет не только в отчетах, но и в паре десятков километров от Липецка. Откровения отшельников XXI века: «Засыпаю в Донбассе, просыпаюсь в Алеппо!».
Тем временем в Липецке разрешили построить три новых торговых центра...
И новость особого внимания: пропал наш земляк.