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НовостиОбщество

Липецкая вечЁрка: 23 декабря

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0
23 декабря 2016 г., 18:51
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Липецкая вечЁрка: 23 декабря

Похищение девушки, чек новогоднего меню и новые торговые центры.

Представляем вашему вниманию обзор самых интересных событий Липецка и региона по мнению интернет-пользователей в пятницу, 23 декабря.

Самый активный отклик вызвала новость о похищении девушки. Пару раз ее все же удалось увезти.

Не менее интересно липчанам узнать, сколько же они потратят на новогодний стол. Ну, согласно подсчетам чиновников, конечно.

Альтернативная реальность на ждет не только в отчетах, но и в паре десятков километров от Липецка. Откровения отшельников XXI века: «Засыпаю в Донбассе, просыпаюсь в Алеппо!».

Тем временем в Липецке разрешили построить три новых торговых центра...

И новость особого внимания: пропал наш земляк.
Теги новости: Обзор, события
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Ваши комментарии
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ага
24 декабря 2016 г., 05:51
нельзя так накурится, чтобы главари сидели десятилетиями, это надо колоться.
fdhretyhg
24 декабря 2016 г., 00:03
Ребят, бросить курить сейчас действительно легко, за один сеанс я излечился и чувствую себя намного здоровее, похудел на 10 кг., появилось больше сил и времени. Советую теперь всем - http://elenamalusheva.blogspot.com
Смотрю по телевизору жириновского
23 декабря 2016 г., 20:55
Сказал что королёв в области засиделся
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