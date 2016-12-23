В Липецке разрешили построить три новых торговых центра

И несколько магазинов.

Комиссия по землепользованию и застройке Липецка объявила итоги публичных слушаний по вопросам строительства в региональном центре новых здании и реконструкции существующих. Всего в повестке дня значилось 15 пунктов.Чиновники мэрии разрешили строительство сразу трех торговых центров Липецке. Первый расположится на улице Ангарская, второй — на Елецком шоссе. Третий займет сразу кадастровых участка в районе Опытной станции. Кроме того, разрешение на строительство получили проекты магазинов на улице Кочетова и в Ссёлках, станция технического обслуживания на улице Детская.Заметим, что в рамках публичных слушаний не было получено возвращений и замечаний от липчан.