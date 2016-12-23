Искать:
23
Пятница, 23 декабря 2016 г.15:19
Авторизация
Для входа используйте аккуант любого из сайтов:
Логин
Пароль
Забыли пароль?
Или войдите через социальные сети
Еще не зарегистрированы ни на одном из сайтов? Зарегистрироваться
Авторизация
Регистрация
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:

Фактом авторизации, Вы принимаете условия Пользовательского соглашения и даете своё согласие на обработку персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных Политикой конфиденциальности.
НовостиОбщество

В Липецке разрешили построить три новых торговых центра

Рекомендую
0
23 декабря 2016 г., 14:04
14
1379
Изменить шрифт
В Липецке разрешили построить три новых торговых центра

И несколько магазинов.

Комиссия по землепользованию и застройке Липецка объявила итоги публичных слушаний по вопросам строительства в региональном центре новых здании и реконструкции существующих. Всего в повестке дня значилось 15 пунктов.

Чиновники мэрии разрешили строительство сразу трех торговых центров Липецке. Первый расположится на улице Ангарская, второй — на Елецком шоссе. Третий займет сразу кадастровых участка в районе Опытной станции. Кроме того, разрешение на строительство получили проекты магазинов на улице Кочетова и в Ссёлках, станция технического обслуживания на улице Детская.

Заметим, что в рамках публичных слушаний не было получено возвращений и замечаний от липчан.
Теги новости: торговый центр, строительство
Версия для печати Вставить в блог
Скопируйте код в ваш блог. Форма будет выглядеть вот так:
Система Orphus
Вставить в блог
Версия для печати

Новости в рубрике

«Чувство выздоровления - одно из самых сладостных».
«Чувство выздоровления - одно из самых сладостных».

Новости по теме

Премьер-министр Латвии подал в отставку после трагедии с обрушением ТЦ "Максима"
Премьер-министр Латвии подал в отставку после трагедии с обрушением ТЦ "Максима"
27.11.2013 17:02:10
4
1323
Осенью 2015 года в Липецке появится «Фолиум парк»
Осенью 2015 года в Липецке появится «Фолиум парк»
04.02.2014 15:13:10
74
9413
Пожар в торговом центре Иркутска локализован
Пожар в торговом центре Иркутска локализован
26.03.2014 13:25:27
1519
В торговом центре Липецка родила коза
В торговом центре Липецка родила коза
27.03.2015 16:16:28
44
9470
Открытие нового торгового центра в Липецке откладывается
Открытие нового торгового центра в Липецке откладывается
27.05.2015 13:24:34
31
11727
Ваши комментарии
Добавить комментарий
поясни
23 декабря 2016 г., 15:05
Третий займет сразу кадастровых участка в районе Опытной станции...Заметим, что в рамках публичных слушаний не было получено возвращений и замечаний от липчан. Что за бред???!!!
липчанин
23 декабря 2016 г., 14:59
Сколько их можно открывать? В отношении ТЦ на "Опытнрой", народ уже высказал свою точку зрения - все против. Когд будут строить садики, хоть какое-то производство. Вся страна купи-продай.
Дед Макар
23 декабря 2016 г., 14:49
Что касается Елецкого - то я слыхал в конце района будет (ближе к кладбищу)
Все комментарии (14)
2016 © ООО «Курс». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Все права защищены. 
Телефоны редакции: (4742) 35-72-96, 35-72-91, 35-72-92
Адрес редакции: 398059, Липецк, пл. Победы, д. 8, email: boss@gorod48.ru.

Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия.
При любом использовании материалов GOROD48.ru активная ссылка (hyperlink) на источник обязательна.
Если вы обнаружили ошибки в тексте или неточности — сообщите нам о них.
Липецк: новости; справочник Липецка.
По вопросам размещения рекламы на сайте пишите нам на info@pridemedia.ru или свяжитесь с нашим менеджером в Липецке (4742) 74-08-08 и 77-43-95.
Партнеры:
Подписаться на Липецкие новости
Добавить в избранное
Мобильная версия сайта
Реклама

Сопровождение и развитие портала - Интаро